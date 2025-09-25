Μαχαιρωμένοι σε χωράφι βρέθηκαν δύο άντρες στην Κρήτη

Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου μεταφέρθηκαν δύο άντρες, οι οποίοι νωρίτερα εντοπίστηκαν μαχαιρωμένοι σε χωράφι στη Μεσαρά Κρήτης.
Αρχικά είχαν διακομιστεί στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, όμως η κατάσταση τους κρίθηκε σοβαρή και τελικά μεταφέρθηκαν στο ΠΑΓΝΗ.
Σύμφωνα με πληροφορίες από το neakriti, πρόκειται για αδέλφια, ηλικίας 29 και 32 ετών. Ο 32χρονος φέρεται να τραυματίστηκε στον θώρακα, ενώ ο αδελφός του να έχει πολλαπλά τραύματα στα χέρια και να έχει χάσει μεγάλη ποσότητα αίματος. Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, τα δύο αδέλφια μαχαιρώθηκαν από μέλη άλλης οικογένειας.
Τα τραύματα των δύο αντρών είναι σοβαρά, ωστόσο η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο, σύμφωνα με πληροφορίες.
Οι αρχές αναζητούν τους δράστες της επίθεσης.
