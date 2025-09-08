Αθήνα, 28°C
Δευτέρα, 08 Σεπτεμβρίου, 2025
moni
Μονή Αγίων Θεοδώρων στα Καλάβρυτα. | EUROKINISSI

Χειροπέδες σε ηγούμενο Μονής στα Καλάβρυτα - Ήθελε να πουλήσει 17 βυζαντινές εικόνες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
efsyn.gr
Ζητούσε 200.000 ευρώ • Συνελήφθη μετά από ειδική επιχείρηση της αστυνομίας.

Συνολικά 200.000 ευρώ για 17 βυζαντινές εικόνες συν κάποιων ακόμη θρησκευτικών ειδών ζητούσε ηγούμενος Μονής στα Καλάβρυτα, ο οποίος συνελήφθη από την ΕΛΑΣ μέσω μυστικής επιχείρησης. 

Ο ιερωμένος ήθελε να πωλήσει τις εν λόγω εικόνες αλλά ατύχησε καθώς η γυναίκα που είχε εκφράσει το ενδιαφέρον της για τις εικόνες ήταν κρυφός αστυνομικός που επιχειρούσε σε ειδική επιχείρηση της αστυνομίας.

Ως αποτέλεσμα, οι αστυνομικές αρχές πέρασαν χειροπέδες στον ηγούμενο.

Οι αρχές εξετάζουν περαιτέρω την υπόθεση και τα αντικείμενα που περιλαμβάνονταν στην πώληση, ενώ ο ηγούμενος οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές για τα περαιτέρω.

