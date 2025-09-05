Αστυνομικοί στη Κορινθία μεταφέρουν 2.000 δενδρύλλια κάνναβης με τα πόδια

Με τα πόδια μεταφέρουν περίπου 60 αστυνομικοί από ένα ή δύο δενδρύλλια κάνναβης στο πλαίσιο μιας επιτυχίας της Ελληνικής Αστυνομίας στη Κορινθία, η οποία επισκιάζεται από το γεγονός πως δεν έχουν στείλει... ελικόπτερο με δίχτυ ώστε να μεταφερθούν με ασφάλεια τα δενδρύλλια.

Όπως είπε ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κορινθίας, Χρήστος Βλαχοπάνος στο korinthostv.gr, τη Πέμπτη, περίπου 60 αστυνομικοί είχαν λάβει πληροφορίες ότι στο χωριό Καρυές υπάρχει μια μεγάλη χασισοφυτεία και έτσι συμμετείχαν σε επιχείρηση για να κατάσχουν τα χασισόδεντρα και να συλλάβουν τους ιδιοκτήτες του χωραφιού στο οποίο φυτεύτηκαν τα δενδρύλλια. Όμως, όταν ζήτησαν τη συνδρομή ελικοπτέρου με δίχτυ προκειμένου να απομακρυνθούν με ασφάλεια τα 2.012 (!) δενδρύλλια που εντόπισαν οι εν λόγω αστυνομικοί, συνάντησαν τόσο την αδυναμία της αστυνομίας να στείλει ελικόπτερο όσο και τις επιχειρησιακές αρνήσεις στρατού και πυροσβεστικής. Διευκρινίζεται ότι η ΕΛΑΣ δεν έχει επιβεβαιώσει τον αριθμό των αστυνομικών.

Όπως κατήγγειλε σήμερα ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κορινθίας, Γιώργος Μαυροειδής στο ΕΡΤnews, η μεταφορά των κατασχεθέντων δενδρυλλίων συνεχίζεται με κανονικό περίπατο, σε μια διαδρομή που διαρκεί παραπάνω από μία ώρα μεταξύ της φυτείας και των οχημάτων των αστυνομικών για να μεταφέρουν 1 ή 2 δενδρύλλια από την επίμαχη χασισοφυτεία σε αντίξοες συνθήκες και χωρίς τα βασικά για μια τέτοια αποστολή. «Χρειαζόμαστε περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά με τα πόδια από το σημείο που αφήνουμε τα οχήματα μέχρι να φτάσουμε στη φυτεία. Ούτε αγροτικό, ούτε μηχανάκι δεν μπορεί να φτάσει. Έτσι, οι συνάδελφοι παίρνουν τα δενδρύλλια επ’ ώμου, μέσα σε σακούλες, και τα κατεβάζουν με τα πόδια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την στιγμή της επιχείρησης χρειάστηκαν μιάμιση ώρα να προσεγγίσουν το σημείο και ανέβηκαν χαράδρα 700 μέτρων με κλίση 80 μοιρών, με αποτέλεσμα τώρα να μην μπορούν να κατέβουν με 2.012 δενδρύλλια προς καταστροφή. Το χτύπημα στους καλλιεργητές ήρθε περίπου 40-50 ημέρες πριν την συγκομιδή, παρότι τα δενδρύλλια ήταν σε πλήρη ανάπτυξη.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κορινθίας ζητά να ενεργήσει η ΕΛΑΣ προκειμένου να πάει στην περιοχή ελικόπτερο με δίχτυ όπως έχει γίνει και σε άλλες περιπτώσεις τόσο για να μεταφερθούν τα δενδρύλλια κάνναβης όσο και για να απεγκλωβιστούν οι αστυνομικοί.