Απολογείται η μαφία, βαραίνουν οι σκιές...

Ελεύθεροι οι 11 από τους 17 συλληφθέντες που απολογήθηκαν χθες. Συνεχίζεται η διαδικασία με τους υπόλοιπους που κατηγορούνται για τη σύσταση της εγκληματικής οργάνωσης στα Χανιά ● Ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ για την εμπλοκή της Ν.Δ. στην εκλογή μητροπολίτη που προωθούσε και η μαφία

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας συνεχίζονται και σήμερα στα Χανιά οι απολογίες των συλληφθέντων μελών της εγκληματικής οργάνωσης την οποία εξάρθρωσε η Αστυνομία ύστερα από πολύμηνες έρευνες. Η υπόθεση, που έχει αποκτήσει και πολιτική διάσταση λόγω της εμπλοκής της κυβέρνησης με τη διαδικασία εκλογής μητροπολίτη στα Χανιά, περιλαμβάνει σωρεία παράνομων πράξεων για τους συνολικά 48 συλληφθέντες.

Από τους 48, οι 17 απολογήθηκαν χθες, με έξι εξ αυτών να κρίνονται προφυλακιστέοι και έντεκα να αφήνονται ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Μεταξύ αυτών που δεν κρίθηκε αναγκαία η προφυλάκισή τους είναι και ο αστυνομικός που φέρεται να λειτουργούσε ως δίαυλος πληροφοριών για τους κακοποιούς. Οι υπόλοιποι συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν σήμερα, ενώ εις βάρος της εγκληματικής οργάνωσης σχηματίζεται ογκωδέστατη δικογραφία για εμπορία και διακίνηση ναρκωτικών, εμπόριο όπλων, εκβιασμούς, απόπειρες ανθρωποκτονίας, απειλές κ.ά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει προκαλέσει η περίπτωση υφαρπαγής εκκλησιαστικής περιουσίας και συγκεκριμένα μιας έκτασης 175 στρεμμάτων της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδας Τσαγκαρόλων, για την οποία αναπτύχθηκε ένα ολόκληρο δίκτυο απειλών, εκβιασμών, αλλά και πολιτικών πιέσεων που φτάνουν μέχρι και την επιλογή του ιεράρχη που θα διαδεχτεί τον μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου, σε μια θέση που μένει κενή εδώ και 5 μήνες, από τον περασμένο Απρίλιο. Χθες η «Εφ.Συν.» παρουσίασε αναλυτικά τον ρόλο συγκεκριμένων ιερωμένων αλλά και τις σχέσεις τους με το ευρύτερο περιβάλλον της οικογένειας Μητσοτάκη, το οποίο έφτασαν να επικαλούνται και οι κακοποιοί, προσπαθώντας να εκβιάσουν (βλ. «Μαφιόζοι και παπάδες στην αυλή του Κυριάκου Μητσοτάκη» – 4.9.2025).

Για το θέμα εξέδωσε ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ στην οποία στηλιτεύεται το γεγονός πως ο ευνοούμενος της κυβέρνησης Μητσοτάκη για τη χηρεύσασα θέση της Μητρόπολης Κυδωνίας και Αποκορώνου είχε άμεση σχέση με την εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε πρόσφατα. Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει πως «πίσω από το ζήτημα της διαδοχής υπάρχουν ζητήματα που έχουν να κάνουν με την περιουσία της Εκκλησίας και πιο συγκεκριμένα με εκτάσεις μεγάλης αξίας. Δεν έχει περάσει πολύς καιρός άλλωστε από τον περασμένο Μάιο, που η κυβέρνηση κατέθεσε μεταμεσονύχτια τροπολογία, προκειμένου να αλλάξει το καθεστώς εκλογής μητροπολιτών στην Εκκλησία της Κρήτης» και καταλήγει: «Υπάρχει κάποια παράνομη δραστηριότητα στην οποία να μην εμπλέκεται, έμμεσα ή άμεσα, η κυβέρνηση και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας;».

Ερωτηθείς χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης, στο πολιτικό μπρίφινγκ, σχετικά με την κυβερνητική παρέμβαση στη συγκεκριμένη εκλογή, μέσω της ψηφισθείσας τροπολογίας η οποία πρακτικά μπλόκαρε την υποψηφιότητα Αμφιλόχιου και άνοιγε τον δρόμο στον «εκλεκτό» της κρητικής μαφίας, δεν είδε «καμία παρέμβαση και καμία εμπλοκή της κυβέρνησης ή κεντρικά ας πούμε του μεγάρου Μαξίμου με τη συγκεκριμένη διαδικασία».

Εν τω μεταξύ, οι πιέσεις φαίνεται ότι ξεπερνούσαν το πολιτικό φάσμα της Ν.Δ. καθώς διέρρευσε και δεύτερη συνομιλία του Πάνου Καμμένου, αυτή τη φορά με το δεύτερο από τα αδέρφια της ηγεσίας της οργάνωσης, και πάλι για το θέμα του αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ, τον οποίο η μαφία αλλά εμμέσως και η κυβέρνηση και το Πατριαρχείο προωθούσαν για την ανάληψη της θέσης του μητροπολίτη. Οπως αναφέρεται στο διαβιβαστικό της Αστυνομίας και όπως έχει προκύψει από τις έως τώρα καταγεγραμμένες συνομιλίες, η τοποθέτηση του Μελχισεδέκ ως μητροπολίτη αποσκοπούσε στις οικονομικές συναλλαγές των δύο αδελφών που ηγούνταν της εγκληματικής οργάνωσης με την Εκκλησία καθώς πρόκειται για «δικό τους άνθρωπο».

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται πλήθος σοκαριστικών διαλόγων μεταξύ των κακοποιών, των θυμάτων τους, αλλά και πολιτικών, ιερωμένων, δικαστικών, δικηγόρων και δημοσιογράφων, που αφήνουν υπόνοιες για εμπλοκή και άλλων ανθρώπων στο πλαίσιο της οργάνωσης. Εξάλλου, ήδη από τη συνέντευξη Τύπου που παραχωρήθηκε την Τρίτη στα Χανιά, η εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο και άλλων συλλήψεων όσο εξελίσσεται η αστυνομική έρευνα.

Η έρευνα έχει αποκαλύψει ίχνη χρηματικών κινήσεων και στο εξωτερικό. Υπενθυμίζεται πως με εντολή του επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, έχουν ήδη δεσμευτεί τραπεζικοί λογαριασμοί αλλά και περιουσιακά στοιχεία κατηγορουμένων, στο πλαίσιο των ενεργειών για τον πλήρη οικονομικό έλεγχο της οργάνωσης.