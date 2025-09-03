«Ξέπλεναν» χρήμα μέσω στοιχηματικών εταιριών

Κύκλωμα ξεπλύματος μαύρου χρήματος μέσω νόμιμων στοιχηματικών εταιριών αποκάλυψε η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, φέρνοντας στο φως δίκτυο περίπου 200 παικτών που «ξέπλεναν» μεγάλα χρηματικά ποσά.

Το σχέδιο βασιζόταν σε καταθέσεις μετρητών μέσω πρακτόρων που λειτουργούσαν ακόμη και σε βενζινάδικα και ψιλικατζίδικα, με τα χρήματα να καταλήγουν τελικά σε τραπεζικούς λογαριασμούς ως «νόμιμα κέρδη» από τυχερά παιχνίδια. Σε αρκετές περιπτώσεις, τα χρήματα έφταναν μέχρι και το ένα εκατομμύριο ευρώ, ποσά δυσανάλογα με τα επίσημα εισοδήματά τους.

Η διαδικασία για το «ξέπλυμα»

Ο επιτήδειος παίκτης άνοιγε λογαριασμό σε νόμιμη στοιχηματική εταιρία και λάμβανε προσωπικό κωδικό. Στη συνέχεια, μέσω συνεργαζόμενων πρακτορείων σε καταστήματα όπως μίνι μάρκετ ή βενζινάδικα, κατέθετε μεγάλα ποσά σε μετρητά, τα οποία πιστώνονταν στον λογαριασμό του.

Κατόπιν, με μια απλή εντολή, τα χρήματα μεταφέρονταν στον προσωπικό του τραπεζικό λογαριασμό και εμφανίζονταν ως κέρδη από τυχερά παίγνια. Έτσι, τα ύποπτα κεφάλαια αποκτούσαν φαινομενικά νόμιμη προέλευση, περνώντας ανεμπόδιστα στο τραπεζικό σύστημα.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος έχει ήδη ενημερώσει την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, αρμόδια για την εποπτεία της αγοράς τυχερών παιγνίων, ώστε να προβεί στις δικές της ενέργειες και να θωρακίσει το σύστημα απέναντι σε αντίστοιχες μεθοδεύσεις.