Κύκλωμα λαθρεμπορίου καυσίμων σε έξι πόλεις, 20 συλλήψεις

Ευρεία αστυνομική επιχείρηση της διεύθυνσης αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Άρτα, Τρίκαλα, Λάρισα, Κατερίνη, Βόλο και Λακωνία, με στόχο την εξιχνίαση κυκλώματος λαθρεμπορίου καυσίμων.
Είκοσι άτομα συνελήφθησαν και κατασχέθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά, ενώ έχουν εντοπιστεί λογισμικά παρέμβασης στα συστήματα εισορών εκροών και ποσότητες υγρών καυσίμων προερχόμενες από λαθρεμπόριο.
Σύμφωνα με την αστυνομία, το κύκλωμα προχωρούσε σε απάτη πελατών πρατηρίων με ελλειμματικές παραδόσεις, φοροδιαφυγή με χρήση εικονικών παραστατικών και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν χώρο αποθήκευσης στη Σίνδο για τη μετάγγιση καυσίμων από τη Ρουμανία που στη συνέχεια διακινούσαν παράνομα. Το κύκλωμα φέρεται να χρησιμοποιούσε διαλύτες που έφερνε από Βουλγαρία και Ρουμανία, για να αλλοιώνει τα καύσιμα.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας