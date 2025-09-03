Κύκλωμα λαθρεμπορίου καυσίμων σε έξι πόλεις, 20 συλλήψεις

Ευρεία αστυνομική επιχείρηση της διεύθυνσης αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Άρτα, Τρίκαλα, Λάρισα, Κατερίνη, Βόλο και Λακωνία, με στόχο την εξιχνίαση κυκλώματος λαθρεμπορίου καυσίμων.

Είκοσι άτομα συνελήφθησαν και κατασχέθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά, ενώ έχουν εντοπιστεί λογισμικά παρέμβασης στα συστήματα εισορών εκροών και ποσότητες υγρών καυσίμων προερχόμενες από λαθρεμπόριο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το κύκλωμα προχωρούσε σε απάτη πελατών πρατηρίων με ελλειμματικές παραδόσεις, φοροδιαφυγή με χρήση εικονικών παραστατικών και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν χώρο αποθήκευσης στη Σίνδο για τη μετάγγιση καυσίμων από τη Ρουμανία που στη συνέχεια διακινούσαν παράνομα. Το κύκλωμα φέρεται να χρησιμοποιούσε διαλύτες που έφερνε από Βουλγαρία και Ρουμανία, για να αλλοιώνει τα καύσιμα.