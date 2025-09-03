Μια… άρτια εγκληματική οργάνωση

Από τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. στα Χανιά για τη δράση και την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης

Μια ογκωδέστατη δικογραφία, άνω των 8.000 σελίδων, σχηματίζεται για την εγκληματική οργάνωση που εξάρθρωσαν οι αστυνομικές αρχές στην Κρήτη. Χθες στα Χανιά πραγματοποιήθηκε επίσημη ενημέρωση από την ηγεσία της αστυνομίας της Κρήτης αλλά και από στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. κεντρικά, που βρέθηκαν στο νησί για να δώσουν περισσότερες πληροφορίες για την υπόθεση.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται πλήθος παράνομων δραστηριοτήτων με κύρια την εμπορία και διακίνηση ναρκωτικών και μάλιστα σε κεντρικότατα σημεία της πόλης των Χανίων. Ωστόσο, όπως ανέφερε ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων Κανέλλος Νικολάου, η δράση της οργάνωσης δεν περιοριζόταν μόνο στα ναρκωτικά, καθώς από τη συστηματική παρακολούθηση των εμπλεκομένων προέκυψε εμπλοκή τους σε υποθέσεις εκβιασμών αλλά και εμπορίας όπλων.

Δύο αδέρφια

Σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στη δικογραφία, στην ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης βρίσκονταν δύο αδέρφια, ιδιοκτήτες ξενοδοχείων και beach bar στα Χανιά, ενώ κάτω από αυτούς λειτουργούσε οργανωμένο δίκτυο, με τουλάχιστον τρεις υποομάδες οι οποίες είχαν σαφείς αρμοδιότητες και ξεχωριστά πεδία δράσης. Ως προς τα ναρκωτικά, ο κ. Νικολάου τόνισε πως στην κορυφή βρισκόταν ο ηγετικός πυρήνας που καθόριζε τις ποσότητες, τις τιμές και τους τρόπους διάθεσης, ενώ στη μεσαία βαθμίδα λειτουργούσαν οικογενειακά δίκτυα και προμηθευτές, οι οποίοι τροφοδοτούσαν τρεις κύριες «πιάτσες» διακίνησης στα Χανιά: το Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας, το Ενετικό Λιμάνι και την Πλατεία 1866.

Περιοχές «αρμοδιότητας»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου έδωσε περισσότερες πληροφορίες, λέγοντας πως, πέραν των τριών βασικών σημείων διάθεσης, ολόκληρος ο Νομός Χανίων είχε χωριστεί σε περιοχές «αρμοδιότητας» για κάθε υποομάδα, όπου κάθε διαβαθμισμένο μέλος διέθετε προσωπικό «πελατολόγιο» και προμήθευε συγκεκριμένους αγοραστές-πελάτες. Παράλληλα, σε καθημερινή βάση λάμβανε χώρα διακίνηση κοκαΐνης για λογαριασμό του αρχηγικού μέλους από έτερα μέλη της οργάνωσης σε καταστήματα εστίασης που διατηρούσαν.

Ξεχωριστός βραχίονας της οργάνωσης είχε αναλάβει τη διακίνηση οπλισμού και πυρομαχικών σε ενδιαφερόμενους πελάτες, με τα μέλη της οργάνωσης να χρησιμοποιούν διαδικτυακές εφαρμογές τόσο για τη μεταξύ τους επικοινωνία όσο και για την επαφή τους με υποψήφιους αγοραστές, στους οποίους παρουσίαζαν τα προς πώληση όπλα και τα κοστολογούσαν.

Μέρος από το οπλοστάσιο της σπείρας που κατέσχεσαν οι Αρχές

Ενδιαφέρον έχει το γεγονός πως τα ηγετικά μέλη της οργάνωσης είχαν βρει τρόπο να νομιμοποιούν τα έσοδα από τις εγκληματικές τους δραστηριότητες χρησιμοποιώντας ακόμα και POS ή το διατραπεζικό σύστημα IRIS για να πληρώνουν τις μεταξύ τους συναλλαγές. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΕΛ.ΑΣ., το συνολικό όφελος της εγκληματικής οργάνωσης από τις παράνομες δραστηριότητες φαίνεται να ξεπέρασε το 1,17 εκατομμύρια ευρώ, τουλάχιστον για την περίοδο των 8 μηνών που διήρκεσε η παρακολούθηση.

Οπως εξήγησε η κ. Δημογλίδου, πριν από τη συντονισμένη επιχείρηση της Κυριακής 31 Αυγούστου, όπου συνελήφθησαν 48 άτομα, είχαν γίνει σποραδικά ακόμα 15 συλλήψεις συνδεδεμένων μελών της οργάνωσης, για κάποιους από τους οποίους οι εισαγγελικές αρχές έχουν δώσει εντολή προφυλάκισης. Η ίδια δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο και νέων συλλήψεων, ενώ εκτιμάται πως ο συνολικός αριθμός των εμπλεκομένων μπορεί να ξεπεράσει και τους 90.

Μάλιστα, από την έρευνα ταυτοποιήθηκαν και μέλη της οργάνωσης ως εντολείς και συνεργοί σε περιστατικό τοποθέτησης εκρηκτικού μηχανισμού στις 24 Ιανουαρίου 2025 στα Χανιά σε πολυκατοικία όπου διέμενε αστυνομικός.

Για την Εκκλησία

Ιδιαίτερο κομμάτι της χθεσινής ενημέρωσης αφιερώθηκε στην εμπλοκή της εγκληματικής οργάνωσης με την εκκλησιαστική περιουσία, με το κάδρο των εμπλεκομένων να περιλαμβάνει πιθανώς ακόμα και μοναχούς που έχουν διατελέσει υψηλόβαθμα στελέχη στην τοπική ιεραρχία. Συγκεκριμένα, πληροφορίες κάνουν λόγο για την εμπλοκή ενός αρχιμανδρίτη ο οποίος φαίνεται να βρέθηκε και στις δύο πλευρές, αρχικά ως εκβιαζόμενος από την εγκληματική οργάνωση αλλά κατόπιν πιθανώς και ως συνεργαζόμενος μαζί τους. «Ενδεικτικά αναφέρεται περίπτωση εκβίασης σε βάρος κληρικών-εκπροσώπων της μοναστηριακής περιουσίας, καθώς και υφαρπαγή περιουσιακών στοιχείων ιεράς μονής, με οικονομικό όφελος το οποίο ξεπερνά το 1.500.000 ευρώ» ανέφερε χθες η κ. Δημογλίδου, φωτογραφίζοντας παλαιότερη υπόθεση με έκταση της Μονής Αγίας Τριάδας Τζαγκαρόλων, στα Χανιά, που καταπατήθηκε από ηγετικά στελέχη της εγκληματικής οργάνωσης και κατόπιν πωλήθηκε σε ισραηλινή εταιρεία.

Για το θέμα αυτό η Εκκλησία της Κρήτης έχει ασκήσει ένδικα μέσα, ωστόσο φαίνεται πως τα μέλη της σπείρας συνέχιζαν να εκβιάζουν, ενώ προσπάθησαν να παρέμβουν και στο θέμα της εκλογής νέου μητροπολίτη στα Χανιά, μετά την εκδημία του μητροπολίτη Δαμασκηνού, τον περασμένο Απρίλιο.

Πληροφοριοδότης

Στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται και ένστολοι, και συγκεκριμένα ένας αστυνομικός που υπηρετούσε σε Τμήμα του Ρεθύμνου και φέρεται ως πληροφοριοδότης της οργάνωσης, αλλά και δύο στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας στα Χανιά.

Οι πρώτοι 33 από τους 48 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα το απόγευμα της Τρίτης, απ’ όπου πήραν προθεσμία 48 ωρών και αναμένεται να απολογηθούν σήμερα. Στα δικαστήρια πάντως την Τρίτη βρέθηκαν και συγγενείς τους οι οποίοι τους υποστήριξαν με φωνές και χειροκροτήματα, καταφερόμενοι και εναντίον των δημοσιογράφων. Ενας μάλιστα από τους κατηγορούμενους, φτάνοντας στην πόρτα των δικαστηρίων, φώναξε προς τα ΜΜΕ τη φράση «Να πάτε στο σπίτι της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη».