Ξετυλίγεται το κουβάρι της εγκληματικής οργάνωσης

Η δράση της αγγίζει μέχρι και την Εκκλησία της Κρήτης, ενώ ο φερόμενος ως εγκέφαλος παραλίγο να κάνει σύμβαση με το Νοσοκομείο Χανίων για τη φιλοξενία ψυχικά ασθενών ● «Να πάτε στο σπίτι της Ντόρας», φώναξε κατηγορούμενος προς τους δημοσιογράφους

Σήμερα αναμένονται εκτενείς ανακοινώσεις από την ΕΛ.ΑΣ. για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης στα Χανιά και στο Ρέθυμνο. Η ηγεσία της αστυνομίας πρόκειται να βρεθεί στην Κρήτη και να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου, παρουσιάζοντας όλα τα ευρήματα της πολυπλόκαμης υπόθεσης, που περιλαμβάνει υποθέσεις ναρκωτικών, εκβιασμών, εμπορίας όπλων και πυρομαχικών αλλά και λαθρεμπορίου καυσίμων και άλλες δραστηριότητες σχετιζόμενες με το «μαύρο χρήμα».

Χθες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα οι πρώτοι 12 από τους συνολικά 48 συλληφθέντες, μετά την αιφνιδιαστική επιχείρηση της αστυνομίας που διεξήχθη την Κυριακή. Χαρακτηριστική στιγμή από τη μεταγωγή τους ήταν η αποστροφή ενός εξ αυτών προς τους δημοσιογράφους: «Στης Ντόρας Μπακογιάννη το σπίτι να πάτε...» είπε προς τους συγκεντρωμένους ρεπόρτερ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες των αστυνομικών κράτησαν πάνω από 8 μήνες, ενώ δύο υπάλληλοι της ΕΛ.ΑΣ. χρειάστηκε να παρεισφρήσουν στην οργάνωση για να συλλέγουν πληροφορίες εκ των έσω. Με την ολοκλήρωση των ερευνών, οι αστυνομικοί είχαν «δέσει» τις κατηγορίες για τους εμπλεκόμενους, στους οποίους περιλαμβάνονται και ένστολοι, συγκεκριμένα ένας αστυνομικός από το Ρέθυμνο που έδινε πληροφορίες στα άλλα μέλη της οργάνωσης, αλλά και δύο στρατιωτικοί, ένα στέλεχος της Πολεμικής Αεροπορίας και ένα στέλεχος του Πολεμικού Ναυτικού.

Κομβικό ρόλο στην εξάρθρωση της οργάνωσης έπαιξε η συσχέτιση παλαιότερων υποθέσεων από την ΕΛ.ΑΣ. και συγκεκριμένα η τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού τον Ιανουάριο του 2024 σε μοτοσικλέτα αστυνομικού ο οποίος υπηρετούσε στην Ασφάλεια Χανίων, αλλά και έναν χρόνο αργότερα με τη σύλληψη ενός 36χρονου, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκαν 1,5 κιλό κοκαΐνη, όπλα και εκρηκτικές ύλες. Από τις μέχρι τώρα έρευνες στα σπίτια των συλληφθέντων έχουν κατασχεθεί ποσότητες κάνναβης και κοκαΐνης, πολεμικά τυφέκια και πιστόλια, οχήματα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα καθώς και μεγάλα χρηματικά ποσά.

Από τα «ευρήματα» που κατάσχεσε η αστυνομία

Μάλιστα, μετά τις συλλήψεις, φαίνεται να ανοίγουν αρκετά στόματα στα Χανιά και να έρχονται στη δημοσιότητα πληροφορίες και για άλλες δραστηριότητες της εγκληματικής οργάνωσης, κάποιες εκ των οποίων αγγίζουν και τον χώρο της τοπικής Εκκλησίας. Συγκεκριμένα, πληροφορίες κάνουν λόγο για εμπλοκή των μελών της οργάνωσης και με την υπόθεση της αγοραπωλησίας μιας έκτασης-φιλέτο της Μονής Τζαγκαρόλων, στα Χανιά, σε ξένους επενδυτές.

Για την υπόθεση αυτή, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φέρονται να είχαν διατυπώσει ξεκάθαρες απειλές εναντίον μοναχών της μονής, ενώ το θέμα αγγίζει ακόμα και την επικείμενη εκλογή νέου μητροπολίτη στα Χανιά (στη Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου). Η θέση του μητροπολίτη παραμένει κενή μετά την εκδημία του Δαμασκηνού τον περασμένο Απρίλιο, ενώ έχουν υπάρξει αντιδράσεις και για τη διαδικασία διαδοχής με θεσμική διαφωνία μεταξύ της Εκκλησίας της Κρήτης από τη μία πλευρά και της κυβέρνησης και του Οικουμενικού Πατριαρχείου από την άλλη.

Υπόθεση «Ψυχαργώς»

Παράλληλα, ακόμα μια διάσταση της εξάρθρωσης της εγκληματικής οργάνωσης στα Χανιά αναδεικνύει σήμερα η «Εφ.Συν.», συσχετίζοντας τις αποκαλύψεις για τη δράση των συλληφθέντων με πρόσφατες υποθέσεις στις οποίες είχε επικεντρωθεί το δημοσιογραφικό μας ενδιαφέρον. Οπως αποκαλύπτεται, ο φερόμενος ως επικεφαλής της οργάνωσης (το ένα από τα δύο αδέρφια που κατείχαν ξενοδοχειακή μονάδα και beach bar στα Χανιά) ήταν ο άνθρωπος με τον οποίο επιδίωξε να συνεργαστεί η διοίκηση του Νοσοκομείου Χανίων και της 7ης ΥΠΕ για να στεγάσει τους ωφελούμενους του προγράμματος «Ψυχαργώς» στα Χανιά, προκαλώντας τότε σοβαρές αντιδράσεις. [Το θέμα είχε αναδείξει τον περασμένο Ιούνιο η «Εφ.Συν.»: «Φτιάχνουν νέα... “Λέρο” στα Χανιά» («Εφ.Συν.», 2.6.2025)].

Το ξενοδοχείο του φερόμενου ως εγκέφαλου της οργάνωσης ήταν αυτό στο οποίο επρόκειτο να μεταφερθούν οι ψυχικά πάσχοντες από τις δομές που βρίσκονται μέσα στην πόλη, με εργαζόμενους των δομών τότε να μιλούν για εκ νέου «ασυλοποίηση», αφού επρόκειτο να δημιουργηθεί ένα γκέτο και μάλιστα εκτός του αστικού ιστού, σε μεγάλη απόσταση από την πόλη των Χανίων.

Τότε το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων είχε λάβει ομόφωνη αρνητική απόφαση για το ενδεχόμενο μεταφοράς των ανθρώπων εκεί, ενώ ο διοικητής του νοσοκομείου, Γιώργος Μπέας, είχε υπερασπιστεί τον σχεδιασμό του λέγοντας στην «Εφ.Συν.» πως η λύση που επελέγη ήταν «λύση ανάγκης», αφού για χρόνια οι διαγωνισμοί για νέους χώρους απέβαιναν άκαρποι, και είχε χαρακτηρίσει «δώρο εξ ουρανού» την προσφορά του συγκεκριμένου ξενοδόχου, ο οποίος θα αποκόμιζε από το υπουργείο Υγείας το ποσό των 23.000 ευρώ τον μήνα για τη φιλοξενία των ωφελούμενων του προγράμματος.

Σήμερα πλέον, με τη σύλληψη του συγκεκριμένου ανθρώπου και τις καταιγιστικές αποκαλύψεις, προφανώς παγώνει και ο συγκεκριμένος σχεδιασμός. Μάλιστα πηγές από τα Χανιά αναφέρουν στην «Εφ.Συν.» πως είχε φανεί από νωρίτερα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με το συγκεκριμένο ξενοδοχείο, καθώς κατά την κατάρτιση της σύμβασης από τους δικηγόρους των δύο πλευρών προέκυψαν υπέρογκα χρέη του ξενοδόχου προς το Δημόσιο, τα οποία αδυνατούσε να εξοφλήσει, ενώ ακόμα και το ίδιο το ξενοδοχείο φάνηκε πως δεν ήταν πλήρως νόμιμο, αφού εκκρεμούσε η άδεια για ένα κομμάτι του. Σήμερα γίνεται γνωστό πως ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές…

Για τη μεταστέγαση των ωφελούμενων, πάντως, όπως αναφέρει ο διοικητής του νοσοκομείου, θα γίνει νέος δημόσιος διεθνής διαγωνισμός μόλις οριστεί το νέο Δ.Σ. του Ιδρύματος.