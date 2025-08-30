Κακουργηματική δίωξη στην ιδιοκτήτρια της Πόρσε για το τροχαίο

Παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ειδική ανακρίτρια όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία για την Τρίτη • Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε εις βάρος της 45χρονης ιδιοκτήτριας της Πόρσε που ενεπλάκη στο τροχαίο με δύο τραυματίες, τα ξημερώματα της Παρασκευής (29/08), στη Θέρμη, στη Θεσσαλονίκη.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η δίωξη αφορά στις παρακάτω πράξεις:

επικίνδυνη οδήγηση από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα, κίνδυνος για άνθρωπο και είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη

σωματική βλάβη από αμέλεια

εγκατάλειψη, από τον υπαίτιο οδηγό, του τόπου όπου συνέβη οδικό τροχαίο ατύχημα, κατά το οποίο επήλθε σωματική βλάβη

οδήγηση χερσαίου μεταφορικού μέσου υπό την επίδραση ναρκωτικών (σ.σ. πράξη που φέρεται να συνδέεται με τη λήψη ηρεμιστικού φαρμάκου)

Η 45χρονη παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ειδική ανακρίτρια στη Θεσσαλονίκη, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία για την Τρίτη. Μέχρι τότε, παραμένει υπό κράτηση.

Σημειώνεται ότι αναμένονται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων τα οποία θα συμπληρωθούν στη δικογραφία.

Σύμφωνα με όσα δήλωσαν το πρωί του Σαββάτου οι συνήγοροι υπεράσπισης της 45χρονης, από τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων προέκυψε ότι η κατηγορούμενη δεν είχε καταναλώσει καθόλου αλκοόλ. «Άπαντες ζητούν το κεφάλι της πελάτισσάς μας επί πίνακι. Αν η πελάτισσά μας οδηγούσε ένα Lada και έκανε παρέα με εμένα που είμαι άσημος, αυτή τη στιγμή δεν θα βρισκόμασταν εδώ. Στον προέλεγχο της αιθανόλης, το αποτέλεσμα είναι 0,08 και παραποιήθηκε στα κανάλια πως είναι 0,8, δηλαδή 10 φορές παραπάνω. Μιλάμε για μια περίπτωση από αυτές που συμβαίνουν καθημερινά, 7-8 φορές στην πόλη μας» ανέφερε μεταξύ άλλων ένας εκ των συνηγόρων της.

Ξέσπασε η μητέρα της 26χρονης οδηγού του άλλου αυτοκινήτου

Από τα συντρίμμια του άλλου οχήματος ανασύρθηκαν τα δύο νεαρά άτομα, τα οποία νοσηλεύονται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, με την 26χρονη οδηγό να είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση, αλλά ευτυχώς να έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Η μητέρα της ξέσπασε κατά της 45χρονης μιλώντας στο MEGA.

«Γενικά έχουν διαφύγει τον κίνδυνο για τη ζωή τους. Είμαστε σε πολύ κακή κατάσταση, όπως καταλαβαίνετε, οικογενειακώς. Ήρθε αυτή η αδίστακτη, καταστρέφουν ζωές. Το διέλυσαν δηλαδή, είναι θαύμα αυτό που ζούμε. Τα παράτησε και έφυγε. Είναι αδίστακτη, αυτοί (οι οδηγοί) είναι δολοφόνοι. Η κόρη μου οδηγούσε και ήταν μαζί με τον φίλο της, έναν Βρετανό. Έχουν πολλά κατάγματα» είπε χαρακτηριστικά η μητέρα της 26χρονης.

«Έχει πολλά κατάγματα, πολλές θλάσεις, οι πνεύμονές της έχουν πάθει θλάση, έχει και την τραχεία της, έχει χτυπήσει. Θα κινηθούμε νομικά, βεβαίως. Τι, θα την αφήσουμε ήσυχη τη γυναίκα αυτή; Κινδύνευσαν παιδιά. Και δυο παιδιά έτσι; Τα εγκατέλειψε… είναι κίνδυνος για τους δρόμους αυτή η γυναίκα. Ακούσαμε διάφορα ότι τάχα οι φίλες της την πήρανε κλπ. Και οι φίλες της εγκατέλειψαν τα παιδιά. Αν ισχύει αυτό, ότι οι φίλοι την πήραν και την πήγαν στο νοσοκομείο», ανέφερε ο πατέρας της 26χρονης που τραυματίστηκε.