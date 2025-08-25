Αθήνα, 26°C
Δευτέρα, 25 Αυγούστου, 2025
Περιπολικό
Φωτογραφία αρχείου | Eurokinissi

Πτώμα 72χρονου σε χωματερή, συνελήφθη 76χρονος για τη δολοφονία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
efsyn. gr

Στη σύλληψη 76χρονου ο οποίος φέρεται να δολοφόνησε 72χρονο, κάτοικο χωριού του δήμου Σκύδρας, στην Πέλλα, προχώρησε η αστυνομία. To θύμα έφυγε από το σπίτι του, το πρωί του Σαββάτου, 16 Αυγούστου και την επόμενη μέρα δηλώθηκε η εξαφάνισή του από συγγενικό του πρόσωπο σε αστυνομικό τμήμα.

Σήμερα το πρωί εντοπίστηκε η σορός του σε προχωρημένη σήψη σε χωματερή από αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Έδεσσας. Το απόγευμα συνελήφθη ο 76χρονος.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα του φερόμενου ως δράστη και οι ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας.

Πτώμα 72χρονου σε χωματερή, συνελήφθη 76χρονος για τη δολοφονία

