Πτώμα 72χρονου σε χωματερή, συνελήφθη 76χρονος για τη δολοφονία

Στη σύλληψη 76χρονου ο οποίος φέρεται να δολοφόνησε 72χρονο, κάτοικο χωριού του δήμου Σκύδρας, στην Πέλλα, προχώρησε η αστυνομία. To θύμα έφυγε από το σπίτι του, το πρωί του Σαββάτου, 16 Αυγούστου και την επόμενη μέρα δηλώθηκε η εξαφάνισή του από συγγενικό του πρόσωπο σε αστυνομικό τμήμα.

Σήμερα το πρωί εντοπίστηκε η σορός του σε προχωρημένη σήψη σε χωματερή από αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Έδεσσας. Το απόγευμα συνελήφθη ο 76χρονος.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα του φερόμενου ως δράστη και οι ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας.