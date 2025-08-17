Νέα στοιχεία για τη φωτιά στην Αχαΐα ανατρέπουν την υπόθεση εμπρησμού

Νέα δεδομένα στην υπόθεση του 25χρονου που συνελήφθη για εμπρησμό • Τι λέει η Πυροσβεστική.

Ανατρεπτικά είναι τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους οι Αρχές και ο δικαστικός πραγματογνώμονας και δείχνουν πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά στην Αχαΐα. Τα στοιχεία φέρνουν νέα δεδομένα στην υπόθεση του 25χρονου, ο οποίος έχει συλληφθεί κατηγορούμενος για εμπρησμό και αναμένεται να απολογηθεί αύριο, Δευτέρα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha, στην περιοχή Βασιλικό η φωτιά προκλήθηκε από την «ένωση των δύο φάσεων του ρεύματος» που δημιούργησε «διαρκές βραχυκύκλωμα» και «συνεχείς σπινθηρισμούς». Με τις υψηλές θερμοκρασίες και τους θυελλώδεις ανέμους, οι σπινθήρες που έπεφταν στο έδαφος και στα παρακείμενα δέντρα προκάλεσαν φωτιά, η οποία εξαπλώθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Στο ίδιο συμπέρασμα φαίνεται να καταλήγει και ο δικαστικός πραγματογνώμονος, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο και έκανε αυτοψία.

Ανατροπή και με τη φωτιά που ξέσπασε στο γηροκομείο

Ανατρεπτικά είναι και τα στοιχεία που έχει η στα χέρια της η Πυροσβεστική αναφορικά με τη φωτιά που ξέσπασε στο γηροκομείο, στην περιοχή της Πάτρας. Σύμφωνα με την αυτοψία που διενήργησαν έμπειρα στελέχη της Πυροσβεστικής, εκτιμούν πως η πυρκαγιά ξεκίνησε από κηλίδωση του μεγάλου μετώπου. Δηλαδή η φωτιά ξεκίνησε από μεταφερόμενη καύτρα και όχι από εμπρησμό.

Ακόμη, οι Αρχές έχουν στα χέρια τους μια καταλυτική μαρτυρία κατοίκου της περιοχής. Ο άνθρωπος αυτός ξεκαθαρίζει, πως ο 25χρονος μπήκε στο χωράφι, όταν είδε τους καπνούς και προσπάθησε να σβήσει τη φωτιά. Μάλιστα, κάτοικοι που βρίσκονταν στο σημείο την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά φώναζαν στον 25χρονο να φύγει από το χωράφι πριν τον τυλίξουν οι φλόγες.

Μένει να φανεί αν τα στοιχεία θα επηρεάσουν την απόφαση του ανακριτή αύριο, κατά την απολογία του 25χρονου.