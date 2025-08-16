Αθήνα, 30°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
30.8° 28.4°
5 BF
43%
Θεσσαλονίκη
Σποραδικές νεφώσεις
32°C
33.9° 30.3°
3 BF
30%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
33°C
34.0° 32.7°
2 BF
38%
Ιωάννινα
Σποραδικές νεφώσεις
31°C
30.9° 30.9°
3 BF
25%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
33°C
32.9° 32.9°
5 BF
31%
Βέροια
Σποραδικές νεφώσεις
31°C
31.5° 31.5°
2 BF
35%
Κοζάνη
Σποραδικές νεφώσεις
29°C
29.4° 29.4°
3 BF
17%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
32°C
32.4° 32.4°
3 BF
15%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
28.8° 28.0°
5 BF
54%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
31°C
32.9° 30.4°
4 BF
43%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
28°C
27.9° 27.9°
3 BF
61%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
27.7° 27.7°
4 BF
54%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
30°C
29.9° 29.9°
2 BF
54%
Λάρισα
Σποραδικές νεφώσεις
32°C
31.9° 31.9°
4 BF
26%
Λαμία
Αίθριος καιρός
32°C
32.2° 32.2°
2 BF
37%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
29°C
29.8° 28.8°
6 BF
73%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
29°C
28.8° 28.8°
5 BF
34%
Καβάλα
Σποραδικές νεφώσεις
32°C
31.6° 31.3°
5 BF
38%
Κατερίνη
Αραιές νεφώσεις
31°C
31.4° 31.4°
3 BF
32%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
30°C
29.6° 29.6°
1 BF
31%
ΜΕΝΟΥ
Σάββατο, 16 Αυγούστου, 2025
Πάτρα
EUROKINISSI

Πάτρα: Νέα προθεσμία για τη Δευτέρα στον 25χρονο που κατηγορείται για πυρκαγιά

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
efsyn.gr
Αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες, αναφέρει πως βρέθηκε στο σημείο για να βοηθήσει στην πυρόσβεση.

Νέα προθεσμία την Δευτέρα 18 Αυγούστου, προκειμένου να απολογηθεί, έλαβε από τον ανακριτή Πατρών, ο 25χρονος που κατηγορείται για τη φωτιά στην περιοχή του Γηροκομείου.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε λόγο μετά τις 12 στο γραφείο του ανακριτή, και μετά από λίγη ώρα εξήλθε του δικαστικού μεγάρου και οδηγήθηκε εκ νέου στην αστυνομική διεύθυνση Πατρών.

Επισημαίνεται πως ο νεαρός αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες, επιμένοντας πως βρέθηκε στο σημείο για να βοηθήσει στην πυρόσβεση, ενώ προς το παρόν εις βάρος του υπάρχει μια θολή φωτογραφία και κάποιες μαρτυρίες κατοίκων. Την ίδια στιγμή άτομα από το περιβάλλον του επιμένουν πως ο 25χρονη ήταν εκεί για να βοηθήσει στην κατάσβεση, ενώ μαρτυρίες καταγράφουν ότι ήταν ανάμεσα σε πολίτες που προσπαθούσαν να αναχαιτίσουν την πύρινη λαίλαπα.

Η υπόθεση του 25χρονο έχει σηκώσει και πολλή συζήτηση τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ ο νεαρός δέχθηκε κύμα συμπαράστασης κατά την πρώτη του εμφάνιση στα δικαστήρια. 

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Πάτρα: Νέα προθεσμία για τη Δευτέρα στον 25χρονο που κατηγορείται για πυρκαγιά

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual