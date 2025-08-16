Πάτρα: Νέα προθεσμία για τη Δευτέρα στον 25χρονο που κατηγορείται για πυρκαγιά

Αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες, αναφέρει πως βρέθηκε στο σημείο για να βοηθήσει στην πυρόσβεση.

Νέα προθεσμία την Δευτέρα 18 Αυγούστου, προκειμένου να απολογηθεί, έλαβε από τον ανακριτή Πατρών, ο 25χρονος που κατηγορείται για τη φωτιά στην περιοχή του Γηροκομείου.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε λόγο μετά τις 12 στο γραφείο του ανακριτή, και μετά από λίγη ώρα εξήλθε του δικαστικού μεγάρου και οδηγήθηκε εκ νέου στην αστυνομική διεύθυνση Πατρών.

Επισημαίνεται πως ο νεαρός αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες, επιμένοντας πως βρέθηκε στο σημείο για να βοηθήσει στην πυρόσβεση, ενώ προς το παρόν εις βάρος του υπάρχει μια θολή φωτογραφία και κάποιες μαρτυρίες κατοίκων. Την ίδια στιγμή άτομα από το περιβάλλον του επιμένουν πως ο 25χρονη ήταν εκεί για να βοηθήσει στην κατάσβεση, ενώ μαρτυρίες καταγράφουν ότι ήταν ανάμεσα σε πολίτες που προσπαθούσαν να αναχαιτίσουν την πύρινη λαίλαπα.

Η υπόθεση του 25χρονο έχει σηκώσει και πολλή συζήτηση τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ ο νεαρός δέχθηκε κύμα συμπαράστασης κατά την πρώτη του εμφάνιση στα δικαστήρια.