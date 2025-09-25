11 επιθέσεις σε 9 σκάφη μέσα σε 2,5 ώρες εντός ελληνικής ζώνης διάσωσης

Τα ξημερώματα της Τετάρτης -σε μια νύχτα ψυχολογικού πολέμου- το Ισραήλ χτύπησε με drones διεθνή σκάφη του Παγκόσμιου Στόλου Αλληλεγγύης εντός της Ελληνικής Περιοχής Ερευνας και Διάσωσης, περίπου 30 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γαύδου. Ανάληψη ευθύνης για την κρατική τρομοκρατική ενέργεια διεθνούς πειρατείας σε μία από τις καλύτερα φυλασσόμενες περιοχές με drones της Frontex και της Ελλάδας λόγω των προσφυγικών αφίξεων φυσικά δεν υπήρχε, ούτε βέβαια καμία διάψευση.

Δεν υπάρχει πια καμία αμφιβολία πως το Ισραήλ φοβάται πολύ περισσότερο από την οποιαδήποτε αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους την πρωτοφανή μαζικότητα και δυναμική της μεγαλύτερης ειρηνευτικής ανθρωπιστικής αποστολής παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια. Ενοχη σιωπή από την ελληνική κυβέρνηση για την επίθεση εντός ελληνικής ζώνης διάσωσης, που ωστόσο δεν πτοεί ούτε κατ’ ελάχιστον τους εκατοντάδες ακτιβιστές που πλέουν προς τη Γάζα, την ώρα που η Ιταλία αποφάσισε μέσα σε ελάχιστο χρόνο την άμεση επέμβαση φρεγάτας του ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού στην περιοχή για να προστατεύσει τους Ιταλούς πολίτες που συμμετέχουν στην αποστολή.

Οι ακτιβιστές πάνω στο σκάφος προσπαθούν να προστατευτούν από το αιφνιδιαστικό ισραηλινό χτύπημα

Από την επίθεση με drones σε σκάφος του Flotilla

«Μέχρι σήμερα ο στόλος έχει δεχτεί 14 επιθέσεις μεταξύ Τύνιδας και Κρήτης (11 εκρήξεις). Τέσσερα σκάφη έχουν υποστεί ζημιές και χρειάζονται επείγουσα επισκευή. Από χθες το βράδυ ένας εκρηκτικός μηχανισμός που δεν εξερράγη παραμένει σε ένα από τα σκάφη. Τα κράτη περιμένουν να βυθιστεί ένα σκάφος για να παρέμβουν;» έγραψε με αγωνία η Φραντσέσκα Αλμπανέζε, ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

Ο Στόλος, από τη 01.30 έως τις 4 το πρωί, δέχτηκε 11 επιθέσεις σε 9 σκάφη με drones που έριξαν εκρηκτικούς μηχανισμούς και άγνωστες χημικές ουσίες, ενώ σημειώθηκαν και παρεμβολές στις επικοινωνίες. Οπως ενημερώνει το March to Gaza Greece, «την ώρα της επίθεσης είχαν αποσυρθεί όλα τα μέσα του Λιμενικού από την περιοχή και δεν έγινε καμία άμεση σχετική προσπάθεια κίνησης προς το σημείο, παρά την ενημέρωση του Κέντρου Επιχειρήσεων τόσο απευθείας από τους επιβαίνοντες όσο και από τη νομική ομάδα του Στόλου και παρά τον προφανή κίνδυνο για τα σκάφη και τα πληρώματα. [...] Η αδράνεια αυτή ισοδυναμεί με συνενοχή, καθώς επιτρέπει σε πειρατικά drones να δρουν ανενόχλητα εντός της περιοχής ελληνικής ευθύνης».

Αλλη εκδοχή δίνει το Λιμενικό Σώμα, που υποστηρίζει (μέσω διαρροών στο ΑΠΕ) ότι «στο σημείο έσπευσε πορτογαλικό σκάφος της δύναμης Frontex, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης, χωρίς ωστόσο να διαπιστώσει καμία υλική ζημιά στα πλοιάρια. Νωρίτερα, το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Ερευνας και Διάσωσης είχε επιχειρήσει να επικοινωνήσει με τον καπετάνιο ενός από τα σκάφη, χωρίς αποτέλεσμα». Οι ίδιες πηγές τόνισαν επίσης ότι την ώρα της καταγγελίας τα σκάφη του στόλου έπλεαν σε διεθνή ύδατα, νότια της Κρήτης. Τα μέλη του Στόλου διαψεύδουν πάντως τον παραπάνω ισχυρισμό.

«Οι επιθέσεις περιείχαν βομβίδες κρότου - λάμψης και εκρηκτικούς μηχανισμούς που προκάλεσαν μικρές ζημιές αλλά, ευτυχώς, κανέναν τραυματισμό στα μέλη του στόλου» αναφέρει η Μαρία Κοσμίδη που βρίσκεται πάνω στο πλοίο Alma Nablus. Πάνω από το συγκεκριμένο πλοίο τα drones πετούσαν συνεχώς από τις 19.30 το απόγευμα της Τρίτης.

Περισσότερες από 15 χαμηλές διελεύσεις από drones σημειώθηκαν πάνω από το πλοίο μέσα σε 24 ώρες. Οπως υπογραμμίζει η Κοσμίδη, «οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν σε ελληνική ζώνη διάσωσης και τα περιστατικά κοινοποιήθηκαν στις ελληνικές αρχές, οι οποίες απάντησαν ότι, αν δεν υπάρχει τραυματισμός, δεν θα βοηθήσουν! Με αυτή τη στάση το ελληνικό κράτος γίνεται συνένοχος σε προσπάθεια εκφοβισμού του στόλου».

Ασκελόν

Στο θέμα παρενέβη χθες η ισραηλινή πρεσβεία στην Ελλάδα με ανάρτησή της στην οποία διατυπώνει τον ανυπόστατο ισχυρισμό πως πρόκειται για «στολίσκο της Χαμάς», χωρίς να σχολιάζει άμεσα την επίθεση. Η πρεσβεία ισχυρίζεται ότι «ο στολίσκος της Χαμάς επιμένει να ακολουθεί βίαιη πορεία δράσης και αρνείται την πρότασή μας να μεταφερθεί, με συντονισμένο και ειρηνικό τρόπο, οποιαδήποτε βοήθεια προς τη Λωρίδα της Γάζας μέσω της κοντινής μαρίνας Ασκελόν (σ.σ. 13 χιλιόμετρα βόρεια των συνόρων με τη Λωρίδα της Γάζας). Αυτό εξυπηρετεί τους σκοπούς της Χαμάς και όχι την παράδοση της βοήθειας στους πολίτες της Γάζας. Ανθρωπιστική βοήθεια: ΝΑΙ - Βοήθεια προς τη Χαμάς: ΟΧΙ». Δεν είναι βέβαια η πρώτη φόρα που οι Ισραηλινοί λένε -υποτίθεται- ναι στην παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας σε κάποιο πλοίο του Στόλου της Ελευθερίας, ωστόσο με τους δικούς τους... όρους.

Εμπαιγμός

Αμεση ήταν η αντίδραση της Παλαιστινιακής Παροικίας στην Ελλάδα, η οποία έκανε λόγο για προκλητική και απαξιωτική ανακοίνωση που προσπαθεί να συκοφαντήσει ένα καθαρά ανθρωπιστικό εγχείρημα. Οπως προσθέτουν, «ακόμα πιο προκλητική ήταν η “πρόταση” του Ισραήλ να κατευθυνθεί η αποστολή όχι στη Γάζα αλλά στο λιμάνι της Ασκελόν. Η πρόταση αυτή αποτελεί εμπαιγμό: η Ασκελόν δεν βρίσκεται υπό πολιορκία, ούτε έχει ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας. Αντιθέτως, είναι η Γάζα που στενάζει κάτω από έναν εγκληματικό αποκλεισμό που έχει προκαλέσει πείνα, έλλειψη φαρμάκων και καταστροφή υποδομών. Η τακτική αυτή του Ισραήλ δείχνει την προσπάθειά του να σπάσει την πολιτική και ηθική του απομόνωση, παρουσιάζοντας μια ψεύτικη “λύση” που στην πραγματικότητα δεν καταργεί τον αποκλεισμό, αλλά τον νομιμοποιεί. Ο μόνος πραγματικός τρόπος να σπάσει η πολιορκία είναι η ελεύθερη και ανεμπόδιστη είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας απευθείας στη Γάζα, όχι μέσω ισραηλινών λιμανιών και ελέγχων».

Σημειώνεται ότι δεν υπήρξε καμία επίθεση προς τα 5 (συν ένα) πλοία της ελληνικής αποστολής, τα οποία βρίσκονται στο νοτιοανατολικό άκρο της Κρήτης και δεν έχουν ενωθεί ακόμα με τον υπόλοιπο στολίσκο. Ολα τα πληρώματα βρίσκονται σε εγρήγορση και συνεχή επικοινωνία με τους συντρόφους τους από τις διεθνείς αποστολές.

Αργά χθες το βράδυ περίπου 40 πλοία του διεθνούς στόλου βρίσκονταν αγκυροβολημένα νότια της Κρήτης.

«Είμαστε πολλοί»

Συνομιλήσαμε με την Κλεονίκη Αλεξοπούλου, μέλος της ελληνικής αποστολής, η οποία υπογράμμισε: «Ζητάμε από την ελληνική κυβέρνηση να μας προστατεύσει ακόμα και όταν βγούμε από τα ελληνικά ύδατα στον δρόμο για τη Γάζα, όπως κάνει και η Ιταλία. Είναι αναγκαία η πλατιά κοινωνική υποστήριξη και οι πιέσεις των βουλευτών προς την κυβέρνηση. Οι επιθέσεις και η ανάρτηση της πρεσβείας δείχνουν πως το Ισραήλ μάς υπολογίζει και φοβάται πολύ το Global Sumud Flotilla. Στις προηγούμενες αποστολές μάς έλεγαν ότι “αυτοί είναι κάτι τύποι που κάνουν κρουαζιέρα”, τώρα αλλάζουν το αφήγημα και μας λένε όλους τρομοκράτες για να συσπειρώσουν και τα ακροδεξιά ακροατήρια. Η διαφορά αυτή τη φορά είναι η μαζικότητα και η έκταση του στόλου μας. Είμαστε πλέον πάρα πολλοί» σημειώνει.

Από την πλευρά της η γραμματέας της Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, μέλος του ελληνικού πληρώματος, δήλωσε: «Πρόκειται για μια τρομοκρατική ενέργεια που καταλύει κάθε έννοια διεθνούς δικαίου. Οι ακτιβιστές/στριες αποτελούν ένα παγκόσμιο ειρηνικό κίνημα που μεταφέρει τρόφιμα και όχι όπλα. [...] Καλούμε το Λιμενικό να εγγυηθεί την ασφάλεια του στόλου, καθώς ανάμεσα στους επιβαίνοντες υπάρχουν και Ελληνες πολίτες. Καλούμε την κυβέρνηση να σταθεί επιτέλους στη σωστή πλευρά της Ιστορίας. Δεν μπορεί κανείς να κλείνει τα μάτια μπροστά στο έγκλημα που διαπράττει το δολοφονικό κράτος του Ισραήλ».

Μέτρα προστασίας από την ακροδεξιά Μελόνι

Πολεμικό πλοίο για να συνοδεύσει την αποστολή και να διασώσει, αν χρειαστεί, τους Ιταλούς πολίτες του Flotilla έστειλε χθες η Ιταλία. Λίγες μέρες αφότου η χώρα παρέλυσε από τη γενική απεργία σε ένδειξη αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό, για τον τερματισμό της γενοκτονίας και την προστασία του στόλου, η ιταλική κυβέρνηση της ακροδεξιάς Μελόνι αναγκάστηκε να πάρει μέτρα προστασίας. Σημειώνεται ότι η Μπενεντέτα Σκουντέρι, Ιταλίδα ευρωβουλεύτρια από την ομάδα των Πράσινων-Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Ελευθερίας, η οποία συμμετέχει στην αποστολή, επιβεβαίωσε (RAI) ότι τα drones επιτέθηκαν με κρότου - λάμψης. Σύμφωνα με τη Σκουντέρι, μία από αυτές χτύπησε το κατάρτι του ιστιοφόρου στο οποίο ταξιδεύει προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στο κύριο πανί.

Ο Ιταλός υπουργός Αμυνας, Τζούιντο Κροσέτο, δήλωσε ότι η νηοπομπή στοχοποιήθηκε από «αγνώστους μέχρι στιγμής δράστες» και εξέφρασε την «έντονη καταδίκη» του για το περιστατικό. Σημείωσε ότι σε μια δημοκρατία ακόμη και οι εκδηλώσεις και οι μορφές διαμαρτυρίας πρέπει να προστατεύονται, προσθέτοντας ότι «για να διασφαλιστεί η παροχή βοήθειας στους Ιταλούς πολίτες που βρίσκονται στη “Flotilla”, απόψε (χθες) στις 03.50, αν και βρισκόμουν στην Εσθονία, μετά από διαβούλευση με τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων και αφού πραγματοποίησα μια (γρήγορη και συνοπτική) αξιολόγηση του περιστατικού, επικοινώνησα με την πρόεδρο του Συμβουλίου και εξουσιοδότησα την άμεση επέμβαση της φρεγάτας Fasan του Πολεμικού Ναυτικού, η οποία έπλεε βόρεια της Κρήτης».

Για την απόφαση ενημερώθηκαν ο στρατιωτικός ακόλουθος του Ισραήλ στην Ιταλία, ο Ιταλός πρέσβης και ο στρατιωτικός ακόλουθος στο Τελ Αβίβ, καθώς και η Μονάδα Κρίσεων του υπουργείου Εξωτερικών. Παράλληλα στις Βρυξέλλες η Εύα Χρντσιρόβα, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καταδίκασε το περιστατικό, δηλώνοντας ότι «η ελευθερία της ναυσιπλοΐας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο πρέπει να διατηρηθεί. Καμία επίθεση, καμία επίθεση με drones, καμία κατάσχεση ή χρήση βίας κατά του στόλου δεν είναι αποδεκτή».

Εν τω μεταξύ η Γενική Συνομοσπονδία Ιταλών Εργαζομένων (CGIL) καταδίκασε τις επιθέσεις, ζητώντας από την ιταλική κυβέρνηση να δρα άμεσα ώστε να διασφαλιστεί η ακεραιότητα όλων των ανθρώπων που βρίσκονται στα πλοία και να ολοκληρωθεί η ανθρωπιστική αποστολή.

Στέλνει και η Ισπανία πολεμικό πλοίο

Η Ισπανία, όπως ανακοίνωσε χθες ο Πέδρο Σάντσεθ από τη Νέα Υόρκη, γίνεται η δεύτερη χώρα που θα συνοδεύσει με στρατιωτικά μέσα τον στόλο της Αλληλεγγύης στη Γάζα.