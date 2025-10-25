Μυστικό τοπίο

Σήμερα που κηδεύεται ο Διονύσης Σαββόπουλος η στήλη επιλέγει να πει το τελευταίο αντίο μ' ένα τραγούδι που αγαπάει πολύ από το άλμπουμ του «Τραπεζάκια έξω», το οποίο κυκλοφόρησε το 1983.