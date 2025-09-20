Οι Aerosmith συμπράττουν με τον Yungblud και μας παρουσιάζουν καινούργιο υλικό έπειτα από 12 χρόνια. Το EP που συνδημιούργησαν έχει τίτλο «One More Time» και θα κυκλοφορήσει στις 21 Νοεμβρίου. Μια συνεργασία «σαν να έβαλες το δάχτυλό σου στην πρίζα», όπως πολύ εύστοχα περιέγραψε ο Steven Tyler αυτήν την απρόσμενη -αλλά ιδιαίτερα αναζωογονητική για την αμερικανική μπάντα- καλλιτεχνική συνάντηση.

Το «One More Time», την παραγωγή του οποίου έχει κάνει ο Matt Schwartz, θα περιλαμβάνει τέσσερα τραγούδια και την πρώτη γεύση από αυτό την πήραμε χθες με την κυκλοφορία τού «My Only Angel», που είναι τόσο δυνατό, θορυβώδες, σαρωτικό όσο το περιμέναμε.