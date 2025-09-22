Iron Maiden - 50 χρόνια heavy metal με στάση και στην Ελλάδα

«Τρέξτε για τις ζωές σας» («Run For Your Lives») είναι η ονομασία που επέλεξαν οι εμβληματικοί Iron Maiden για την επική περιοδεία τους (με τα λόγια να προέρχονται από το τραγούδι «Run To The Hills») και εμείς εδώ στην Ελλάδα το μεταφράζουμε ως… «τρέξτε για τα εισιτήριά σας».

Ναι, είναι γεγονός, οι κορυφαίοι εκπρόσωποι του New Wave Of British Heavy Metal (NWOBHM) επιστρέφουν στη χώρα μας για ακόμη μια τεράστια συναυλία στο ΟΑΚΑ, στις 23 Μαΐου του 2026, με την προπώληση να ξεκινά από αυτή την εβδομάδα.

Amy Harris/Invision/AP

Τι καινούργιο και τι πρωτότυπο να γράψει κανείς για τους Iron Maiden που γιορτάζουν, πλέον, 50 χρόνια καριέρας και έχουν τέτοια συναυλιακή ορμή που δεν δείχνουν διατεθειμένοι να συνταξιοδοτηθούν; 17 studio albums, με τα πρώτα εννέα να αποτελούν ίσως την καλύτερη σειρά κυκλοφοριών από συγκρότημα στον heavy ήχο γενικώς. Η εορταστική περιοδεία που ξεκίνησε τον περασμένο Μάιο και θα ολοκληρωθεί το επόμενο έτος βασίζεται ακριβώς σε αυτά τα εννέα albums, που αποτελούν, άλλωστε, τη χρυσή εποχή των σπουδαίων Βρετανών και περιλαμβάνουν τα πιο επιτυχημένα και αγαπημένα τραγούδια τους.

Amy Harris/Invision/AP

Παραγγελιές δεν δεχόμαστε, το setlist είναι «κλειδωμένο», ενώ πάνω του είναι βασισμένο και ένα φαντασμαγορικό σόου με σκηνικά, πυροτεχνικά, όλα τα αγαπημένα κλισέ και σε περίοπτη θέση τον Eddie, την κλασική μασκότ της μπάντας που είναι κάτι παραπάνω από σύμβολο για το heavy metal.

Ο ίδιος ο ηγέτης των Maiden, άλλωστε, Steve Harris, ως γνήσιος και επιτυχημένος διαφημιστής, ήδη έχει δηλώσει ότι το συγκρότημα διασκεδάζει πολύ την περιοδεία αυτή. «Οι φαν είναι φανταστικοί και το setlist είναι τέλειο για την επέτειο των 50 ετών. Το σόου είναι σίγουρα το καλύτερο που έχουμε κάνει μέχρι τώρα και η ζήτηση ήταν απίστευτη, με όλες σχεδόν τις συναυλίες να είναι sold out. Περισσότεροι από 1 εκατομμύριο άνθρωποι την έχουν παρακολουθήσει».

Αυτή είναι η πρώτη περιοδεία που πραγματοποιούν οι Iron Maiden χωρίς τον μεγάλο ντράμερ Nicko McBrain, ο οποίος έχει ανακοινώσει πως δεν αντέχει άλλο το συνεχές touring, καθώς είχε αντιμετωπίσει και σοβαρά προβλήματα υγείας έπειτα από εγκεφαλικό που υπέστη. Τη θέση του πίσω από το κιτ έχει αναλάβει ο Simon Dawson ήδη από το 2024.

EPA/VICTOR LERENA

Οι υπόλοιποι, όμως, πέραν του αναμφισβήτητου αρχηγού στο μπάσο Steve Harris, θα είναι ξανά μαζί μας. Ο πάντα γλυκύτατος Dave Murray, ο ιστορικά αγαπημένος Andrian Smith και ο Janick Gers (που πολλοί οπαδοί της μπάντας… λατρεύουν να αντιπαθούν χωρίς πραγματικό λόγο) στις κιθάρες. Στην κορυφή, φυσικά, ο Bruce Dickinson, αυτός ο εμβληματικός performer, η φωνή που έγινε συνώνυμο του heavy metal και ένας καλλιτέχνης που πάντα ξεχωρίζει με τα καλά και τα κακά του. Ενας άνθρωπος που… κατάφερε τα τελευταία χρόνια να δημιουργήσει με τη στάση και τις δηλώσεις του ένταση με τους οπαδούς των Maiden η οποία, βέβαια, περιορίστηκε στις κλασικές ατέρμονες συζητήσεις της μιας εβδομάδας στα social media.

Η περιοδεία για τα 50 χρόνια, βέβαια, έρχεται και σε μια περίοδο που η «οικογένεια» των Iron Maiden είχε μια σημαντική απώλεια. Ο Paul Di Anno, ο τραγουδιστής στα πρώτα δύο album, και αγαπημένος του ελληνικού κοινού, μας άφησε τον Οκτώβριο του 2024 χτυπημένος από σοβαρά προβλήματα υγείας. Ισως και γι’ αυτόν τον λόγο το setlist της μπάντας ξεκινάει με μια σειρά τραγουδιών που έχουν ηχογραφηθεί με τη δική του φωνή, ως ένας σιωπηλός φόρος τιμής.

«Τρέξτε για τα εισιτήριά σας», λοιπόν. Οπως ενημέρωσε η εταιρεία High Priority Promotions, η προπώληση για την Ελλάδα και το ΟΑΚΑ θα ξεκινήσει σε τρεις φάσεις. Την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου για τα μέλη του fan club στις 11.00. Την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου για τους subscribers του highpriority.gr στις 11.00. Τέλος, η γενική προπώληση από την ticketmaster ξεκινά το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου πάλι στις 11.00.

Και για να κλείσουμε με το αγαπημένο θέμα συζήτησης των Ελλήνων οπαδών: «Alexander The Great» δεν θα έχει, ας το πάρουμε απόφαση. Από την άλλη, μήπως τελικά ποτέ δεν ξέρεις; Είναι τέτοια η «ψύχωση» μερίδας των φαν να ακούσουν το συγκεκριμένο επικό τραγούδι που το ερώτημα θα πλανάται πάντα στον αέρα σε κάθε εμφάνιση των Maiden στη χώρα μας. Και οι ίδιοι οι Βρετανοί πάντα θα μας… τρολάρουν.