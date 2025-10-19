Πέθανε ο μπασίστας των Limp Bizkit, Sam Rivers

Με ένα σπαρακτικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι Limp Bizkit, μια από τις πιο επιτυχημένες μπάντες των τελευταίων 30 ετών, ανακοίνωσε ότι ο μπασίστας της Sam Rivers πέθανε σε ηλικία 48 ετών.

«Ο Sam Rivers δεν ήταν απλά ο μπασίστας μας, ήταν η απόλυτη μαγεία. Κάθε χτύπος κάτω από κάθε τραγούδι, η ηρεμία μέσα στο χάος, η ψυχή στον ήχο μας» ανέφεραν οι Limp Bizkit στο μήνυμά τους και συμπλήρωσαν «από την πρώτη νότα που παίξαμε μαζί ο Sam έδινε ένα φως και έναν ρυθμό που δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Το ταλέντο του ήταν τεράστιο, η παρουσία του αξέχαστη, η καρδιά του τεράστια».

Δεν έχει ανακοινωθεί η αιτία θανάτου του Sam Rivers, όμως ο 48χρονος αντιμετώπιζε σοβαρότατα προβλήματα με το αλκοόλ και είχε υποβληθεί σε σχετικές θεραπείες για το συκώτι του.

Οι Limp Bizkit δημιουργήθηκαν στη Τζάκσονβιλ το 1994 και από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 έγιναν από τους πιο σημαντικούς και εμπορικούς εκπροσώπους του nu metal ήχου, έχοντας και περισσότερα hip hop στοιχεία σε σχέση με άλλα συγκροτήματα της σκηνής.

Ο Rivers ήταν από τα ιδρυτικά μέλη της μπάντας, μαζί με τον τραγουδιστή Fred Durst, τον ντράμερ John Otto, τον κιθαρίστα Wes Borland και τον dj Lethal.