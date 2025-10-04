Tέσσερα χρόνια και δύο μήνες φυλάκισης για τον Diddy

Ο άλλοτε πανίσχυρος «βασιλιάς» της rap καταδικάστηκε σε 50 μήνες φυλάκιση και πρόστιμο 500.000 δολαρίων για εκμετάλλευση αμειβόμενων ιερόδουλων σε σεξουαλικά πάρτι με ναρκωτικά, τα οποία ο ίδιος αποκάλεσε «freak-offs».

Δεδομένου ότι ο Combs έχει ήδη εκτίσει ένα χρόνο στη φυλακή, η ποινή σημαίνει ότι ο 55χρονος θα μπορούσε να βγει σε περίπου τρία χρόνια. Υπενθυμίζεται πως οι εισαγγελείς ζήτησαν ποινή άνω των 11 ετών.

Παρά τις βαριές καταγγελίες, το σώμα ενόρκων τον αθώωσε από τις κατηγορίες του εκβιασμού και της σωματεμπορίας που θα μπορούσαν να τον οδηγήσουν στη φυλακή ισόβια. Ο 55χρονος κρίθηκε αθώος τον Ιούλιο για τις σοβαρές κατηγορίες συνωμοσίας για εκβιασμό και σωματεμπορίας των δύο πρώην συντρόφων του.

Σύμφωνα με το AP, ο P. Diddy παρέμεινε ανέκφραστος κατά την ανακοίνωση της ποινής. Πριν αποχωρήσει από την αίθουσα είπε στην οικογένειά του: «Συγγνώμη, συγγνώμη».

Ο Diddy συνελήφθη τον Σεπτέμβριο του 2024 και αντιμετώπισε κατηγορίες για βιασμούς, sex trafficking, απάτη, εμπρησμούς, σωματική βία, εκβιασμούς και άλλα. Συνολικά, οι μηνύσεις εναντίον του ξεπέρασαν τις 120 και οι καταγγελίες τις 1.000.