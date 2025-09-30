Ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 11 χρόνων εισηγήθηκαν οι εισαγγελείς για τον Diddy

Πάνω από 11 χρόνια φυλάκισης ήταν η εισαγγελική πρόταση στον ομοσπονδιακό δικαστή της Νέας Υόρκης για τον Sean «Diddy» Combs, επικαλούμενοι, μεταξύ άλλων, μαρτυρία θύματος που δηλώνει ότι ζει με τον φόβο σε περίπτωση αποφυλάκισής του.

«Τα εγκλήματά του είναι σοβαρά και έχουν επισύρει ποινές άνω των δέκα ετών σε πολλές παρόμοιες υποθέσεις,» ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Οι εισαγγελείς περιέγραψαν τον Combs ως «αμετανόητο», προσθέτοντας πως ενώ παραδέχτηκε πράξεις βίας και κακοποίησης στη διάρκεια της δίκης του, τώρα κατηγορεί τα θύματά του.

Ο 55χρονος παραμένει φυλακισμένος από την καταδίκη του τον Ιούλιο για κατηγορίες που σχετίζονται με τη διοργάνωση μεταφοράς ανδρών εκδιδόμενων σε ξενοδοχεία ή κατοικίες, όπου τους έδινε εντολή να κάνουν σεξ με τις συντρόφους του.

Η ποινή αναμένεται να επιβληθεί την Παρασκευή

Οι εισαγγελείς σημείωσαν ότι τα σεξουαλικά γεγονότα αυτά ήταν πολυήμερα, με χρήση ναρκωτικών, και καταγράφονταν σε βίντεο από τον ίδιο τον Combs.

Η υπεράσπιση ζητά ποινή όχι μεγαλύτερη των 14 μηνών. Ο Combs καταδικάστηκε για δύο παραβάσεις του νόμου Mann, που απαγορεύει την εμπορική διακίνηση για σκοπούς πορνείας. Αθωώθηκε για τις βαρύτερες κατηγορίες για συνομωσία εγκληματικής οργάνωσης και σωματεμπορία, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ισόβια.

Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι ο κατηγορούμενος έχει μεταμορφωθεί στη φυλακή, παραμένοντας σε καθεστώς επιτήρησης για απόπειρα αυτοκτονίας και ανταποκρινόμενος με ηρεμία σε απειλές, ακόμη και όταν κρατούμενος τον απείλησε με αυτοσχέδιο όπλο.

Ο ίδιος φέρεται να παραδέχτηκε ότι η κατάχρηση ναρκωτικών (ακόμα και συνταγογραφημένων) συνέβαλε στις βίαιες συμπεριφορές του.

«Δεν είναι το θύμα»

«Δεν είναι το θύμα,» αναφέρουν οι εισαγγελείς. «Το δικαστήριο πρέπει να εστιάσει στις πραγματικές συνέπειες που είχαν οι πράξεις του πάνω στα θύματά του».

Δύο πρώην σύντροφοι του Combs κατέθεσαν στη δίκη ότι αισθάνονταν υποχρεωμένες να συμμετέχουν σε μαραθώνιες, ναρκωτικές σεξουαλικές συνευρέσεις, υπό την επίβλεψη και καταγραφή του Combs.

Η τραγουδίστρια Casandra “Cassie” Ventura, περιέγραψε ξυλοδαρμούς όταν δεν του άρεσε η συμπεριφορά της στη δεκαετή σχέση τους. Μια άλλη σύντροφος, με το ψευδώνυμο «Jane», είπε ότι ένιωθε πίεση να συμμετέχει και περιέγραψε ότι ο Combs την έπιασε από τον λαιμό και τη γρονθοκόπησε.

Η κατάθεση της Cassie

Η Cassie, έγκυος εννέα μηνών κατά τη δίκη, έγραψε σε επιστολή: «Από τα 19 μου, ο Sean Combs με παγίδευσε με βία, απειλές, ουσίες και έλεγχο στην καριέρα μου, κρατώντας με εγκλωβισμένη σε πάνω από μία δεκαετία κακοποίησης».

Περιέγραψε τα γεγονότα ως «εξευτελιστικά και αηδιαστικά», με αποτέλεσμα λοιμώξεις, ασθένειες και σωματική εξάντληση. Είπε ότι είχε μετατραπεί σε σεξουαλικό αντικείμενο μόνο και μόνο για να παραμείνει «στην εύνοιά του».

Η Cassie υποφέρει ακόμη από εφιάλτες και flashbacks, ενώ βρίσκεται σε ψυχολογική θεραπεία και δήλωσε ότι: «Μετακόμισα την οικογένειά μου εκτός Νέας Υόρκης και παραμένω όσο το δυνατόν πιο διακριτική και σιωπηλή, επειδή φοβάμαι ότι αν αφεθεί ελεύθερος, οι πράξεις του θα είναι άμεσες πράξεις εκδίκησης.»

Κατηγορίες για εκμετάλλευση και βία

Οι εισαγγελείς κατηγορούν τον Combs ότι χρησιμοποίησε τη φήμη και τα πλούτη του για να επιβάλει τον έλεγχό του στις γυναίκες, οργανώνοντας σεξουαλικές πράξεις που ονόμαζε «freak-offs» ή «hotel nights».

Ο δικαστής Arun Subramanian απέρριψε το αίτημα αποφυλάκισης του Combs μετά την καταδίκη και απέρριψε ξανά την πρόταση για εγγύηση 50 εκατομμυρίων δολαρίων τον Αύγουστο, κρίνοντας ότι παραμένει ο κίνδυνος διαφυγής του και αποτελεί απειλή για το κοινό.