Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου, 2025
Dua Lipa
Ap photo

Dua Lipa υπέρ Kneecap - Η Παλαιστίνη και η απόλυση του ατζέντη της 

Η διάσημη μουσικός αντέδρασε επειδή ο μάνατζέρ της ήταν από τους πρώτους που υπέγραψαν για να εκδιωχθεί το ιρλανδικό συγκρότημα από το Glastonbury.
ΜΟΥΣΙΚΑ ΝΕΑ
efsyn.gr

Διακόπηκε η συνεργασία της Dua Lipa με τον ατζέντη της Ντέιβιντ Λεβί και ο λόγος που συνέβη αυτό φαίνεται πως είναι τα όσα συμβαίνουν στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο με απόπειρα φίμωσης όσων μιλούν ανοιχτά υπέρ της Παλαιστίνης.

Ο μάνατζερ φέρεται να ήταν ένας από τους πρώτους που υπέγραψαν προκειμένου να αποβληθεί από το φεστιβάλ Glastonbury το ιρλανδικό hip hop σχήμα των Kneecap, που έχει βρεθεί στο στόχαστρο πολλών σε όλο τον κόσμο επειδή μιλάει κατά της γενοκτονίας στη Γάζα.

Η Dua Lipa φέρεται να προχώρησε σε αυτή την κίνηση θέλοντας να σημάνει όχι μόνο τη στήριξή της στην Ελευθερία του Λόγου, αλλά και στην Παλαιστίνη.

Οι Kneecap έσπευσαν να αναδημοσιεύουν σχετικά δημοσιεύματα ευχαριστώντας την Dua Lipa.

Σημειώνεται πως τα προβλήματα για τους Kneecap συνεχίζονται, με τον Καναδά να τους απαγορεύει την είσοδο στη χώρα, λίγες ημέρες πριν προχωρήσει σε αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους. Οι Ιρλανδοί απάντησαν σε δηλώσεις Καναδών αξιωματούχων προσφεύγοντας στα δικαστήρια για συκοφαντική δυσφήμηση. 

 

