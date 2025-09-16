Οριστικά εκτός Eurovision η Ισπανία διαμαρτυρόμενη για τη συμμετοχή Ισραήλ

Η Ισπανία ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision εάν λάβει μέρος το Ισραήλ, προσθέτοντας το όνομά της στον κατάλογο των χωρών που έχουν ήδη δηλώσει αποχώρηση. Η χώρα είχε προβεί σε σχετική προειδοποίηση και ο λόγος τον οποίο επικαλείται είναι η υπαιτιότητα της ισραηλινής κυβέρνησης για εγκλήματα πολέμου και για την εν εξελίξει λιμοκτονία και γενοκτονία στη χώρα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του διοικητικού συμβουλίου του οργανισμού δημόσιας ραδιοτηλεόρασης της χώρας « RTVE » , η Ισπανία γίνεται η 5η χώρα που υιοθετεί αυτή τη θέση, μετά την Ολλανδία, τη Σλοβενία, την Ισλανδία και την Ιρλανδία.

Η εξέλιξη ήρθε, μία ημέρα μετά τις δηλώσεις του υπουργού Πολιτισμού, Ερνέστ Ουρτασούν, ο οποίος τόνισε μιλώντας σε δημόσιο ραδιοσταθμό ότι «οφείλουμε να ενεργήσουμε ώστε το Ισραήλ να μην συμμετάσχει στον επόμενο διαγωνισμό Eurovision.Αν δεν το καταφέρουμε, η Ισπανία δεν πρέπει να λάβει μέρος», υπογραμμίζοντας ότι τη θέση αυτή έχουν ήδη υιοθετήσει οι παραπάνω χώρες.