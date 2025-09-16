Οριστικά εκτός Eurovision η Ισπανία διαμαρτυρόμενη για τη συμμετοχή Ισραήλ

Η Ισπανία ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision εάν λάβει μέρος το Ισραήλ, προσθέτοντας το όνομά της στον κατάλογο των χωρών που έχουν ήδη δηλώσει αποχώρηση. Η χώρα είχε προβεί σε σχετική προειδοποίηση και ο λόγος τον οποίο επικαλείται είναι η υπαιτιότητα της ισραηλινής κυβέρνησης για εγκλήματα πολέμου και για την εν εξελίξει λιμοκτονία και γενοκτονία στη χώρα.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του διοικητικού συμβουλίου του οργανισμού δημόσιας ραδιοτηλεόρασης της χώρας «RTVE», η Ισπανία γίνεται η 5η χώρα που υιοθετεί αυτή τη θέση, μετά την Ολλανδία, τη Σλοβενία, την Ισλανδία και την Ιρλανδία.
Η εξέλιξη ήρθε, μία ημέρα μετά τις δηλώσεις του υπουργού Πολιτισμού, Ερνέστ Ουρτασούν, ο οποίος τόνισε μιλώντας σε δημόσιο ραδιοσταθμό ότι «οφείλουμε να ενεργήσουμε ώστε το Ισραήλ να μην συμμετάσχει στον επόμενο διαγωνισμό Eurovision.Αν δεν το καταφέρουμε, η Ισπανία δεν πρέπει να λάβει μέρος», υπογραμμίζοντας ότι τη θέση αυτή έχουν ήδη υιοθετήσει οι παραπάνω χώρες.
España se retirará de Eurovisión si Israel continúa en el certamen.— RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) September 16, 2025
🔸El Consejo de Administración de la Corporación ha tomado esta decisión este martes por mayoría absoluta de sus miembros.https://t.co/XM2TlthhTG pic.twitter.com/KSgruVh5Ht
