Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου, 2025
RTVE_Ispania_1020_1
X - RTVE profile

Οριστικά εκτός Eurovision η Ισπανία διαμαρτυρόμενη για τη συμμετοχή Ισραήλ

Πρόκειται για την 5η αποχώρηση μετά την Ολλανδία, τη Σλοβενία, την Ισλανδία και την Ιρλανδία.
ΜΟΥΣΙΚΑ ΝΕΑ
efsyn.gr

Η Ισπανία ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision εάν λάβει μέρος το Ισραήλ, προσθέτοντας το όνομά της στον κατάλογο των χωρών που έχουν ήδη δηλώσει αποχώρηση. Η χώρα είχε προβεί σε σχετική προειδοποίηση και ο λόγος τον οποίο επικαλείται είναι η υπαιτιότητα της ισραηλινής κυβέρνησης για εγκλήματα πολέμου και για την εν εξελίξει λιμοκτονία και γενοκτονία στη χώρα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του διοικητικού συμβουλίου του οργανισμού δημόσιας ραδιοτηλεόρασης της χώρας «RTVE», η Ισπανία γίνεται η 5η χώρα που υιοθετεί αυτή τη θέση, μετά την Ολλανδία, τη Σλοβενία, την Ισλανδία και την Ιρλανδία.

Η εξέλιξη ήρθε, μία ημέρα μετά τις δηλώσεις του υπουργού Πολιτισμού, Ερνέστ Ουρτασούν, ο οποίος τόνισε μιλώντας σε δημόσιο ραδιοσταθμό ότι «οφείλουμε να ενεργήσουμε ώστε το Ισραήλ να μην συμμετάσχει στον επόμενο διαγωνισμό Eurovision.Αν δεν το καταφέρουμε, η Ισπανία δεν πρέπει να λάβει μέρος», υπογραμμίζοντας ότι τη θέση αυτή έχουν ήδη υιοθετήσει οι παραπάνω χώρες.

