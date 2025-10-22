Νίκολιτς: Πρέπει να έχουμε νοοτροπία μεγάλης ομάδας

«Έχουμε μία πάρα πολύ καλή ομάδα, είναι ξεκάθαρο όμως ότι χάνουμε την προσοχή μας ή γινόμαστε ανεύθυνοι», είπε ο προπονητής της ΑΕΚ.

Βελτιωμένη περιμένει να δει την ομάδα του ο Μάρκο Νίκολιτς απέναντι στην Αμπερντίν, την οποία θα αντιμετωπίσει στην ΟΠΑΠ Αρένα για τη 2η αγωνιστική του Κόνφερενς Λιγκ (Πέμπτη, 23/10, στις 19:45).

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε για το παιχνίδι, ο προπονητής της ΑΕΚ ανέλαβε την ευθύνη για την ήττα από τον ΠΑΟΚ την περασμένη Κυριακή, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως ένα ατυχές αποτέλεσμα «δεν μπορεί να καταστρέψει τα πάντα».

Αναλυτικά, ο Σέρβος τεχνικός ρωτήθηκε και απάντησε για:

⇒ Το πόσο κρίσιμο είναι το παιχνίδι: «Δεν είναι καθοριστικό, όμως είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Τίποτα δεν τελειώνει άμα πάρουμε τους τρεις βαθμούς, όμως είναι ένα καλό βήμα προς την πρόκριση στον επόμενο γύρο. Είναι πολύ σημαντικό να κερδίζεις βαθμούς στο γήπεδό σου, κάτι που θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε αύριο. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την αναμέτρηση ως παιχνίδι νοκ άουτ. Θέλουμε να θεωρούμε τους εαυτούς μας μεγάλη ομάδα και πρέπει να έχουμε αυτή τη νοοτροπία».

⇒ Τον Λάζετιτς της Αμπερντίν: «Δεν ξέρω αρκετά καλά τον ποδοσφαιριστή. Λείπω πολλά χρόνια από την Σερβία, τον γνωρίζω ως ποδοσφαιριστή, αλλά όχι προσωπικά. Είναι ένας πολύ δυνατός και γρήγορος ποδοσφαιριστής. Όμως δεν είναι ο μόνος επικίνδυνος ποδοσφαιριστής που διαθέτει η Αμπερντίν. Πρέπει να προσέχουμε ολόκληρη την ομάδα και να έχουμε μεγάλο σεβασμό για τον αντίπαλό μας. Πρέπει να χτίσουμε το δικό μας παιχνίδι σε ποσοστό 95% και για το υπόλοιπο 5% να δούμε το παιχνίδι του αντιπάλου».

⇒ Για ποιο λόγο η ΑΕΚ απόκτησε τον Πενράις: «Είχε μία πάρα πολύ καλή σεζόν και διαθέτει τα χαρακτηριστικά που διαφέρουν από παίκτες στην ίδια θέση. Υπάρχουν παιχνίδια που θέλουμε περισσότερη επίθεση κι άλλα που θέλουμε καλύτερη άμυνα, για τον λόγο αυτό δεν ξεκινάει κάθε φορά βασικός. Τα χαρακτηριστικά ταιριάζουν σε κάποια ματς, ενώ σε άλλα δεν ταιριάζουν. Είναι ένα εκπληκτικό παιδί με καταπληκτικό αριστερό πόδι. Ξέρουμε ότι ήθελε ένα χρονικό διάστημα να προσαρμοστεί και θεωρώ ότι πλέον μπορεί να είναι σε ετοιμότητα».

⇒ Το αν θα ξεκινήσει αύριο: «Ναι, θα μπορείτε να περιμένετε τον Πενράις να ξεκινήσει βασικός στο αυριανό ματς».

⇒ Την τακτική προσέγγιση του αγώνα: «Το ματς της Κυριακής τελείωσε και δεν πρέπει να συνεχίζουμε να υποφέρουμε για αυτό. Αυτό που δεν μου άρεσε ήταν η ψυχολογία μας. Μπορεί να δεχτείς ένα γκολ αλλά δεν γίνεται να πέφτεις τόσο πολύ ψυχολογικά, μέσα στο παιχνίδι είναι και αυτό. Θέλω να μπουν αύριο στο παιχνίδι και να ευχαριστηθούν το παιχνίδι σε μία καυτή ατμόσφαιρα».

⇒ Την «ανευθυνότητα» που δείχνει να βγάζει η ΑΕΚ: «Στα τελευταία παιχνίδια έχουμε κάνει πολλά και σημαντικά λάθη. Αυτά είναι τα σημαντικότερα προβλήματα της ομάδας και γι΄ αυτό είμαι υπεύθυνος εγώ. Θεωρώ ότι αυτό θα λυθεί, πιστεύω το έχουμε αφήσει πίσω μας και περιμένω να έχουμε πλέον πολύ μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Έχουμε μία πάρα πολύ καλή ομάδα, είναι ξεκάθαρο όμως ότι χάνουμε την προσοχή μας ή γινόμαστε ανεύθυνοι».

⇒ Το στιλ παιχνιδιού που ταιριάζει στην ομάδα και τους παίκτες που υπολογίζει: «Υπολογίζω όλους τους ποδοσφαιριστές μου, για εμένα οι παίκτες που έχω είναι οι καλύτεροι στον κόσμο. Είμαστε μία δυνατή ομάδα και ενωμένοι, μπορούμε να καταφέρουμε πάρα πολύ καλά πράγματα. Μία ήττα δεν μπορεί να καταστρέψει τα πάντα. Εδώ είναι ο αγωνιστικός χώρος και εδώ πρέπει να δώσουμε απαντήσεις».