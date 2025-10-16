Ο Παναθηναϊκός «κλείνει» τον Ράφα Μπενίτεθ

Μόνο οι υπογραφές φαίνεται πως απομένουν για να ολοκληρωθεί η μετακίνηση του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του Παναθηναϊκού.

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι διαπραγματεύσεις του μεγαλομετόχου του Παναθηναϊκού,με τον Ράφα Μπενίτεθ για αναλάβει την τεχνική ηγεσία του «τριφυλλιού».

Ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΠΑΕ Γιάννης Αλαφούζος προχώρησε σε απευθείας συζητήσεις με τον 65χρονο Ισπανό τεχνικό, με την πρόταση να ξεπερνάει κάθε προηγούμενο για τα ελληνικά δεδομένα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μπενίτεθ θα είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής στην Ελλάδα, καθώς η αμοιβή του (μαζί με τους συνεργάτες του) αναμένεται να φτάσει τα 3,6 εκατ. ευρώ ετησίως, με το συμβόλαιο να είναι για 2,5 χρόνια.

Υπενθυμίζεται πως πρόκειται για έναν καταξιωμένο προπονητή, με θητεία σε Ρεάλ Μαδρίτης, Λίβερπουλ, Βαλένθια, Τσέλσι, Ίντερ, Νάπολι, Νιούκαστλ, Έβερτον και Θέλτα. Έχει κατακτήσει το Champions League με τη Λίβερπουλ, το Europa League με την Τσέλσι, το Κύπελλο UEFA με τη Βαλένθια, το Κύπελλο Ιταλίας με τη Νάπολι και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων με την Ίντερ.