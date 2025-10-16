Ο Παναθηναϊκός «κλείνει» τον Ράφα Μπενίτεθ

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι διαπραγματεύσεις του μεγαλομετόχου του Παναθηναϊκού,με τον Ράφα Μπενίτεθ για αναλάβει την τεχνική ηγεσία του «τριφυλλιού».
Ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΠΑΕ Γιάννης Αλαφούζος προχώρησε σε απευθείας συζητήσεις με τον 65χρονο Ισπανό τεχνικό, με την πρόταση να ξεπερνάει κάθε προηγούμενο για τα ελληνικά δεδομένα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μπενίτεθ θα είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής στην Ελλάδα, καθώς η αμοιβή του (μαζί με τους συνεργάτες του) αναμένεται να φτάσει τα 3,6 εκατ. ευρώ ετησίως, με το συμβόλαιο να είναι για 2,5 χρόνια.
Υπενθυμίζεται πως πρόκειται για έναν καταξιωμένο προπονητή, με θητεία σε Ρεάλ Μαδρίτης, Λίβερπουλ, Βαλένθια, Τσέλσι, Ίντερ, Νάπολι, Νιούκαστλ, Έβερτον και Θέλτα. Έχει κατακτήσει το Champions League με τη Λίβερπουλ, το Europa League με την Τσέλσι, το Κύπελλο UEFA με τη Βαλένθια, το Κύπελλο Ιταλίας με τη Νάπολι και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων με την Ίντερ.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας