Σε συναγερμό το Ούτινε για τον αγώνα Ιταλία - Ισραήλ

«Η πόλη θα τεθεί σε καραντίνα», τονίζουν ιταλικά ΜΜΕ, αναβολή του ματς ζήτησε ο δήμαρχος του Ούντινε.

Το κύμα διαδηλώσεων υπέρ της Παλαιστίνης σε αρκετές ιταλικές πόλεις, το οποίο κορυφώθηκε με τη μεγάλη διαδήλωση στη Ρώμη, έχει αυξήσει περαιτέρω το επίπεδο ανησυχίας ενόψει του αγώνα Ιταλία εναντίον Ισραήλ (14/10), για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 που θα διεξαχθεί στο Στάδιο Bluenergy στο Ούντινε.

«Η πόλη θα τεθεί σε καραντίνα, ενώ βρίσκεται ήδη σε υψηλό συναγερμό, προκειμένου να αντιμετωπιστούν διαμαρτυρίες υπέρ της Γάζας» αναφέρει η ιταλική εφημερίδα "La Gazzetta dello Sport".

Ο αγώνας, καθοριστικός για τη δεύτερη θέση στον 9ο όμιλο, έχει ήδη βρεθεί στο επίκεντρο διαμάχης, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών που κάλεσαν την ιταλική ομοσπονδία ποδοσφαίρου (FIGC) να μην αγωνιστεί και να αποσύρει την εθνική ομάδα από το γήπεδο - μια επιλογή που δεν εξετάστηκε ποτέ από τους ηγέτες της ομοσπονδίας - και στη συνέχεια τη FIFA να αποκλείσει το Ισραήλ από διεθνείς διοργανώσεις.

Ο δήμαρχος του Ούντινε, Αλμπέρτο Φελίτσε Ντε Τόνι, ζήτησε λόγω του κλίματος την αναβολή του αγώνα. Aυτή ήταν μια επιλογή που δεν εξετάστηκε ποτέ από τη FIFA.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Ματέο Πιαντεντόζι, βρίσκεται σε επαφή με τις αρχές του Τελ Αβίβ, προκειμένου να διασφαλίσει μια ειρηνική υποδοχή για την εθνική ομάδα του Ισραήλ, η οποία θα παρακολουθείται σε ιταλικό έδαφος από μια περίπολο πρακτόρων της Μοσάντ.

Το 2024, η ομάδα φιλοξενήθηκε σε ένα δημοφιλές ξενοδοχείο στο Ούντινε, όχι μακριά από το στάδιο. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, για να αποφευχθεί η επαφή με τον έξω κόσμο όσο το δυνατόν περισσότερο, η αποστολή θα παραληφθεί από το αεροδρόμιο Ronchi dei Legionari και θα συνοδευτεί σε μια άκρως απόρρητη εγκατάσταση, υπό 24ωρη παρακολούθηση μέχρι να φύγει από την Ιταλία.

«Μια τέτοια κατάσταση είναι εντελώς πρωτόγνωρη για εμάς» παραδέχονται αστυνομικές πηγές. Ενισχύσεις θα φτάσουν από όλη την περιοχή για να διαχειριστούν την εισροή διαδηλωτών, οι οποίοι θα κρατηθούν μακριά από το στάδιο και θα συγκεντρωθούν στο κέντρο της πόλης.

Εν τω μεταξύ, λόγω αυτού του κλίματος συναγερμού, η πώληση εισιτηρίων δεν... προχωράει, με μόνο 4.000 εισιτήρια να έχουν διατεθεί μέχρι σήμερα, με την FIGC να προσπαθεί να εμπλέξει σχολεία και αθλητικούς συλλόγους για να γεμίσει τις κερκίδες.