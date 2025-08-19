Τρεις προτεραιότητες

Ο Βάσκος τεχνικός έχει τέσσερα προβλήματα που δεν του επιτρέπουν να κατεβάσει όποια ενδεκάδα επιθυμεί. Κατ’ αρχάς, ο Ρεμί Καμπελά δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής λόγω της κόκκινης που αντίκρισε στο πρώτο φετινό φιλικό με την Μπρέντα. Το ίδιο και ο Γκαμπριέλ Στρεφέτσα, ο οποίος χρωστάει μια αγωνιστική από την περσινή χρονιά του στην Κόμο. Συν τοις άλλοις μοιάζει απίθανο να προλάβει να είναι έτοιμος ο τραυματίας (από το ματς με την Ουνιόν) Ζέλσον Μαρτίνς, ενώ αμφίβολος είναι και ο Ρόμαν Γιάρεμπτσουκ, ο οποίος όμως είναι σε καλύτερη κατάσταση και υπάρχει μια περίπτωση να καθίσει στον πάγκο. Αυτό σημαίνει πως οι Πειραιώτες έχουν πρόβλημα κατάρτισης ενδεκάδας στο επιθετικό κομμάτι και ειδικά στα εξτρέμ.

Από τη μία ο Ολυμπιακός, μέσα στο επόμενο δεκαήμερο προσπαθεί να ολοκληρώσει τρεις μεταγραφές σε αντίστοιχες θέσεις που ο Μεντιλίμπαρ κρίνει ότι η ομάδα χρειάζεται ενίσχυση. Από την άλλη, όμως, το μυαλό του είναι στο σαββατιάτικο εντός έδρας ματς της πρεμιέρας του φετινού πρωταθλήματος με τον Αστέρα Τρίπολης, όπου μάλιστα θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.

Την ίδια ώρα, οι διαπραγματεύσεις για την απόκτηση τριών παικτών που κρίνονται και απαραίτητοι, αλλά και πολλά υποσχόμενοι για το μέλλον, έχουν φτάσει σε οριακό σημείο. Λογικά, τελειωμένη πρέπει να θεωρείται η απόκτηση του 20χρονου Βραζιλιάνου επιθετικού Ενρίκε Τάλις από την Παλμέιρας, με αντάλλαγμα 7 εκατ. ευρώ για το 70% των δικαιωμάτων του. Οι πληροφορίες λένε ότι η συμφωνία έχει προοπτική μέχρι το 2030.

Η μάχη για την απόκτηση του νεαρού εξτρέμ της Γοδόι Κρουζ, Σαντίνο Αντίνο, συνεχίζεται και περισσότερο θυμίζει πόκερ, αφού η ομάδα της Αργεντινής προσπαθεί να επωφεληθεί όσο περισσότερο γίνεται για να παραχωρήσει ένα από τα ανερχόμενα αστέρια της χώρας. Ο 19χρονος, που παίζει κυρίως αριστερά και ξεχωρίζει για την τεχνική του κατάρτιση, αγωνίστηκε στο χθεσινό παιχνίδι απέναντι στη Ρίβερ Πλέιτ, βγάζοντας μάλιστα μια όμορφη ασίστ. Ο Ολυμπιακός έχει φτάσει την προσφορά του στα 6.800.000 ευρώ για το 80% των δικαιωμάτων του παίκτη, ο οποίος από την πλευρά του έχει συμφωνήσει με τους νταμπλούχους Ελλάδας και έχει εκφράσει την επιθυμία του να έρθει στην Ελλάδα. Ωστόσο ο σύλλογός του θέλει περισσότερα χρήματα.

Η τρίτη περίπτωση που απασχολεί είναι αυτή του 21χρονου Βραζιλιάνου, υψηλόσωμου (1,90 μ.) στόπερ της Φορταλέζα, Μάνσα. Η πρώτη προσφορά που κατέθεσαν οι Πειραιώτες έφτασε τα 3,5 εκατ. ευρώ, αλλά απορρίφθηκε. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα εγκαταλείψουν τα «όπλα». Σύμφωνα με μια εκδοχή, ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να κλείσει τους Μάνσα και Αντίνο, με όριο τα 13 εκατομμύρια ευρώ, άρα μπορεί να επανέλθει με μεγαλύτερες προτάσεις.

Κατά τα λοιπά, η ισπανική εφημερίδα Marca ενέπλεξε τον Ολυμπιακό στη διεκδίκηση του Χόρχε Ντε Φρούτος της Ράγιο Βαγιεκάνο, ειδικά για την περίπτωση που δεν θα έχει αίσιο τέλος το φλερτ με τον Αντίνο. Εκτός από τον Ολυμπιακό ενδιαφέρον για την περίπτωση του 28χρονου εξτρέμ έχει εκδηλωθεί από ομάδες της Ιταλίας και της Ισπανίας. Το συμβόλαιο του Ντε Φρούτος με τη Ράγιο εκπνέει το καλοκαίρι του 2028. Επίσης, δεν έχει εξατμιστεί η διάθεση για τη διεκδίκηση του 30χρονου μέσου της Χετάφε, Λουίς Μίγια, τον οποίο θέλει και η Σεβίλη του Αλμέιδα. Ωστόσο μοιάζει δύσκολο για τους «ερυθρόλευκους» να επανέλθουν και να δώσουν περισσότερα από τα 6 εκατ. ευρώ που είχαν προσφέρει πριν από 1,5 μήνα. Τότε, εισέπραξαν αρνητική απάντηση και κινήθηκαν για την απόκτηση των Σιπιόνι και Νασιμέντο που στοίχισαν μαζί γύρω στα 8 εκατομμύρια ευρώ.

Τέλος, ο Ολυμπιακός πήρε στα χέρια του 15.000 εισιτήρια για τον αγώνα της 2ης αγωνιστικής με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό.