Πρεμιέρα με τρία ματς στη Super League

Με τρεις αναμετρήσεις (Άρης-Βόλος, Ολυμπιακός-Αστέρας Τρίπολης και Παναιτωλικός-Ατρόμητος), που θα ξεκινήσουν ταυτόχρονα στις 20:00 το Σάββατο 23 Αυγούστου, θα ανοίξει η αυλαία της σεζόν 2025/26 στην ελληνική Super League.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής, όπως το ανακοίνωσε σήμερα (11/8) η Super League:

Σάββατο, 23 Αυγούστου

23/8 20:00 Άρης - Βόλος

23/8 20:00 Ολυμπιακός - Αστέρας Τρίπολης

23/8 20:00 Παναιτωλικός - Ατρόμητος

Κυριακή, 24 Αυγούστου

24/8 19:45 Παναθηναϊκός - ΟΦΗ

24/8 20:15 ΑΕΚ - Πανσερραϊκός

24/8 21:00 ΠΑΟΚ - ΑΕΛ

Δευτέρα, 25 Αυγούστου