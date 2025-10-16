Μπλεξίματα για τον Βιλντόζα με τις ιταλικές αρχές

Φέρεται να προκάλεσε και στη συνέχεια επιτέθηκε, χωρίς λόγο, σε ένα πλήρωμα του Ερυθρού Σταυρού που πήγαινε να βοηθήσει έναν τραυματία με ασθενοφόρο κατά μήκος των λεωφόρων.

Ο πρωταγωνιστής αυτής της απίστευτης ιστορίας είναι ο παίκτης της Βίρτους, Λούκα Βιλντόσα, ο οποίος συνελήφθη από την αστυνομία χθες το βράδυ μαζί με τη σύζυγό του, τη Σέρβα βολεϊμπολίστρια, Μιλίτσα Βιλντόσα (οι δυο τους παντρεύτηκαν στα μέσα Σεπτεμβρίου μετά από έναν μακροχρόνιο αρραβώνα). Όλα ξεκίνησαν στη Via Calori, λίγα βήματα από την Paladozza, όπου ένα ασθενοφόρο σταμάτησε για να καλέσει τη διεύθυνση ενός επείγοντος περιστατικού.

Εκείνη τη στιγμή, το αυτοκίνητο του παίκτη έφτασε και ανήσυχος από το εμπόδιο στο δρόμο, πρώτα άναψε τα φώτα στο ασθενοφόρο και στη συνέχεια προσέβαλε το προσωπικό που βρισκόταν στο όχημα. Ωστόσο, το περιστατικό δεν τελείωσε εκεί: ο παίκτης της Βίρτους και το πλήρωμα του ασθενοφόρου συναντήθηκαν ξανά κατά μήκος της οδού Viale Silvani, όπου το ασθενοφόρο είχε αναμμένα τα φώτα του και αναμμένες τις σειρήνες.

Στη συνέχεια, ο Βιλντόζα φέρεται να άρχισε να εμποδίζει το όχημα έκτακτης ανάγκης φρενάροντας και κάνοντας ελιγμούς, μέχρι που οι διασώστες σταμάτησαν για να ρωτήσουν τους λόγους αυτής της εχθρικής συμπεριφοράς. Ο παίκτης, αφού φώναξε στους διασώστες, οι οποίοι, όπως ισχυρίστηκε, ήταν ‘ένοχοι’ που κατέλαβαν τον δρόμο και τον εμπόδισαν επειδή ‘έπαιζαν με τα τηλέφωνά τους’, άρπαξε έναν από τους διασώστες από τον λαιμό και της επιτέθηκε.