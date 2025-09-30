«Διπλό» προσωπικότητας

Παρότι ξεκίνησε εντυπωσιακά και προηγήθηκε στα πρώτα λεπτά με 15 πόντους (19-5), ο Ολυμπιακός «έπαιξε με τη φωτιά» και στο τέλος χρειάστηκε να ιδρώσει για να φύγει νικητής από την Φερνάντο Μπουέσα Αρένα της Βιτόρια. Οι «ερυθρόλευκοι» , παίζοντας με καθαρό μυαλό στο τελευταίο κρίσιμο τρίλεπτο νίκησαν με 102-96 την Μπασκόνια και έβαλαν στο σακούλι τους την πρώτη τους φετινή νίκη και μάλιστα εκτός έδρας. Έτσι, έχοντας κάνει το χρέος του, πάει με μεγαλύτερη άνεση στην Μαδρίτη για να αντιμετωπίσει την Πέμπτη την Ρεάλ.

Στην ουσία οι Πειραιώτες πήγαν να πληρώσουν την καταστροφική δεύτερη περίοδο, διάστημα στο οποίο οι γηπεδούχοι άρχισαν να τρέχουν και να πυροβολούν τρίποντα (15/41), φέροντας το παιχνίδι στα μέτρα τους. Ωστόσο η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα , κατάφερε να μείνει ψύχραιμη όπως δείχνει και το ποσοστό της στις βολές (31/32) και παράλληλα να βρει πολλούς πρωταγωνιστές να κάνουν «σκυταλοδρομία» στο φινάλε. Το ξύπνημα του «αόρατου» μέχρι την ώρα της κρίσης, Φουρνιέ (10π.), τα δυο σερί μεγάλα τρίποντα του Βεζένκοφ (96-92) και του Γουόκαπ (99-94) , τα 20 επιθετικά ριμπάουντ και οι άμυνες του Μιλουντίνοφ κάλυψαν την αστοχία έξω από την γραμμή των 6.75μ.(7/26) δίνοντας αυτοπεποίθηση. Ο Ντόρσεϊ (21 π. με 2/8 τριπ. και 9/10 β,) συνέχισε σε μοτίβο πρωταγωνιστή και ο εκπληκτικός στην οργάνωση Τόμας Γουόκαπ (5 π., 8 ασ., 3 κλεψ.) ήταν το στήριγμα (κάθε φορά που έβγαινε να πάρει ανάσα ο Λι ήταν αδύνατον να τον καλύψει) , συμπαραστάθηκαν στους "διπλούς" Βεζένκοφ (24π., 13 ριμπ.) και Μιλουτίνοφ (12π., 14 ριμπ.). Από την Μπασκόνια ο Γάλλος Λουβαβού Καμπαρό (23 π. με 5/8 τριπ.) πήγε να πάρει μόνος του το παιχνίδι, αλλά δεν τα κατάφερε.

* Μεγάλη εκτός έδρας νίκη στην έδρα της Βενέτσια με 85-81 πήρε ο Άρης στην πρεμιέρα του Eurocup.