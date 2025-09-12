Πανωλεθρία για την Εθνική στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ

Κατώτερη των περιστάσεων εμφανίστηκε η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ καθώς γνώρισε μεγάλη ήττα από την Τουρκία με 68-94.

Τώρα το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας στρέφει το βλέμμα του στον μικρό τελικό και στο χάλκινο μετάλλιο, όπου θα αντιμετωπίσει την Φινλανδία, που έχασε νωρίτερα σήμερα από την φιναλίστ Γερμανία.

Αυτός θα είναι ο 7oς «μικρός» τελικός σε Ευρωμπάσκετ για την «επίσημη αγαπημένη» που θέλει ένα 6ο συνολικά μετάλλιο σε Ευρωμπάσκετ και τρίτο χάλκινο μετά από αυτά του 1949 και του 2009 (συν 2 χρυσά 1987, 2005 και ένα ασημένιο 1989).

Η ανώτερη Τουρκία προκρίθηκε πανάξια στον 2ο τελικό Ευρωμπάσκετ στην Ιστορία της και θ΄ αντιμετωπίσει τη Γερμανία, με στόχο το πρώτο χρυσό μετάλλιο όχι μόνο στη διοργάνωση, αλλά και στην Ιστορία της. Η πρώτη παρουσία της στην καταληκτική αναμέτρηση της διοργάνωσης ήταν το 2001, όταν ηττήθηκε με 78-69 από τη Γιουγκοσλαβία, στο Αμπντί Ιπεκτσί της Κωνσταντινούπολης. Συνολικά, η εθνική Τουρκίας έχει κατακτήσει δύο ασημένια μετάλλια, καθώς το 2010 αγωνίστηκε στον τελικό του Μουντομπάσκετ, και τότε στην Κωνσταντινούπολη, όταν ηττήθηκε με 81-64.

H επιθετική και σκληρή άμυνα των Τούρκων από το πρώτο δευτερόλεπτο, το κλείσιμο όλων των διαδρόμων για τον σούπερ σταρ της Ελλάδας, Γιάννη Αντετοκούνμπο και ο επιθετικός «οίστρος» του Έρτσαν Οσμάνι προκαθόρισαν από νωρίς την έκβαση και τον νικητή. Μετά από το 0-7 της Τουρκίας, ο Οσμανί είχε 14 πόντους με 3/4 τρίποντα στο 16-26 υπέρ των Τούρκων στο 1ο δεκάλεπτο, για να τελειώσει το ματς με 28 πόντους (με 6/8 τρίποντα και 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα)! Το αποτελεσματικό μαρκάρισμα του πάουερ φόργουορντ των Χιούστον Ρόκετς Αλπερέν Σενγκούν (0 πόντοι, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ) στην 1η περίοδο δεν αποκόμισε όφελος για τη «γαλανόλευκη» που έκανε το ένα λάθος μετά το άλλο για να φτάσει τα 12 στο α΄ μέρος έναντι 2 της Τουρκίας. Και η διαφορά έφτασε στους +21 (24-45 και 28-49) στη 2η περίοδο. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έμεινε στους 4 πόντους σε 16:55΄΄ στο α΄ μέρος (με 8 ριμπάουντ και 2 ασίστ). Η εθνική όχι μόνο δεν αντέδρασε στην 3η περίοδο, αλλά είδε τους Σενγκούν, Λάρκιν και Οσμάν να εκτοξεύουν τη διαφορά στους +26 (38-64), με τον Σπανούλη ν’ αναγκάζεται ν’ αποσύρει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, σε μια προσπάθεια να λειτουργήσει... κάτι από τη στιγμή που οι Τούρκοι είχαν κλειδώσει τον “ Greek Freak”.

Double double σημείωσε ο Αλπερέν Σενγκούν με 15 πόντους, 12 ριμπάουντ και 6 ασίστ και 2 κλεψίματα). Ο Τσεντί Οσμάν που αγωνίστηκε με οίδημα στο πόδι πέτυχε 17 πόντους απέναντι στην Ελλάδα, 14 πόντους και 5 ασίστ είχε συγκομιδή ο Σέιν Λάρκιν.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε double double με 12 πόντους και 12 ριμπάουντ σε 29:36΄΄. Ο Κώστας Σλούκας τέλειωσε το ματς με 15 πόντους, 4 ασίστ, 3 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο. Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης είχε 11 πόντους, ενώ 9 πόντους με 3/5 τρίποντα σημείωσε ο Ντόρσεϊ.

Τα δεκάλεπτα: 16-26, 31-49, 51-72, 68-94

Η εθνική μπήκε στον ημιτελικό με τους Σλούκα, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Μήτογλου και Γιάννη Αντετοκούνμπο στην αρχική πεντάδα. Η Τουρκία ξεκίνησε με τους Λάρκιν, Χαζέρ, Όσμαν, Οσμάνι και Σενγκούν. Η εθνική, από δικά της λάθη, επέτρεψε στους Τούρκους να “ χτίσουν” αυτοπεποίθηση και να κερδίσουν τις εντυπώσεις στην 1η περίοδο. Πρώτα, οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη, είδαν την Τουρκία να προηγείται με 7-0, από Χαζέρ, τρίποντο του Οσμάνι και δίποντο του Οσμάν. Στο ίδιο διάστημα, τόσο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παρά την καλή επιλογή στην επίθεση δεν έβαζαν την μπάλα στο διχτάκι. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ κράτησε «ζωντανή» την εθνική με δύο δικά του τρίποντα (3-7) και (6-12). Όμως, ο Οσμάνι... είχε ντυθεί Σενγκούν. Θα σημείωνε τους 11 πόντους από τους πρώτους 15 της Τουρκίας με τρία τρίποντα (8-15). Ο Σλούκας, υπό την πίεση του Χαζέρ, έκανε λάθη, του έφυγε και η μπάλα από τα χέρια, λάθος ακολούθησε και από τον Παπανικολάου, για το +9 της Τουρκίας (10-19) με 2/2 βολές του Λάρκιν. Ο Σπανούλης έριξε τον Τολιόπουλο αντί του Σλούκα και έδωσε ανάσες στον Μήτογλου (μάρκαρε τον Σενγκούν) ρίχνοντας στο παρκέ τον Κώστα Αντετοκούνμπο (τον Σενγκούν ανέλαβε ο Παπανικολάου). Ο Κώστας Αντετοκούνμπο έδωσε 4 πόντους και 1 κόψιμο στην Ελλάδα, για το 12-22. Οσμάν και Λάρκιν διαμόρφωσαν το 16-26 (σκορ 1ης περιόδου) κι ενώ ενδιάμεσα είχε σκοράρει για την Ελλάδα ο Καλαϊτζάκης. Ο Οσμανί είχε «εκτελέσει» την εθνική με 14 πόντους και παρά το μηδέν σε παραγωγικότητα του Σενγκούν (είχε όμως 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ), η Ελλάδα έβλεπε την πλάτη των Τούρκων από το -10.

Ο Σαμοντούροβ ξεκίνησε αντί του Γιάννη Αντετοκούνμπο στη 2η περίοδο κι ενώ ο Σενγκούν μπήκε αντί του Οσμανί για την Τουρκία. Ένα σερί 4-0 από μία βολή του Σαμοντούροβ και τρίποντο του Καλαϊτζάκη έβαζε την Ελλάδα ξανά στο παιχνίδι (20-26). Για να κάνει σερί 7-0 η Τουρκία (με 3 πόντους, τους πρώτους, του Σενγκούν) και τον Οσμάνι να φτάνει τους 16 πόντους για το -13 της Ελλάδας(20-33). Ο Σλούκας επέστρεψε αντί του Τολιόπουλου, οι Καλαϊτζάκης και Γιάννης Αντετοκούνμπο μείωσαν (24-33). Αυτή τη φορά, η Τουρκία θ’ απαντούσε με σερί 10-0 αξιοποιώντας τα λάθη της Ελλάδας (12 στο ημίχρονο έναντι μόλις 2 των Τούρκων) και θα προσπερνούσε με +19 (24-43), με τρίποντο του Τσεντί Οσμάν που μετρούσε 7 πόντους. Οι Σενγκούν, Οσμάν και Κορκμάζ πήγαν τη διαφορά στο +21 (24-45 και 28-49). Ενδιάμεσα ένα τρίποντο του Τάιλερ Ντόρσεϊ και ένα του Κώστα Σλούκα αναπτέρωναν τις ελπίδες των Ελλήνων φιλάθλων για come-back. Όμως το 31-49 του ημιχρόνου... έδειχνε πως η Τουρκία... ήταν πολύ καλά διαβασμένη. Η άμυνα της Τουρκίας ήταν αυτή που είχε χαλάσει το μυαλό των Ελλήνων διεθνών. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν έβρισκε χώρο να μπει στη ρακέτα, για να μείνει στους 4 πόντους σε 16:55΄΄ στο α΄ μέρος, έχοντας μαζέψει 8 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Οι 9 πόντοι του Ντόρσεϊ με 3/4 τρίποντα και οι 7 του Καλαϊτζάκη ήταν ό,τι καλύτερο είχε να επιδείξει η «γαλανόλευκη» που με 6/14 δίποντα (15/30 η Τουρκία)... έβλεπε τον τελικό να μένει μόνο μία επιθυμία. Πέρα από τους 18 πόντους του Οσμανί, ο Οσμάν ακολουθούσε με 9, 7 πόντους είχε ο Κορκμάζ για την Τουρκία των 16 ασίστ και 7 κλεψιμάτων (8 ασίστ και 1 κλέψιμο η Ελλάδα).



Σερί 4-0 από Σενγκούν και Λάρκιν με την έναρξη της 3ης περιόδου έφεραν την Τουρκία στο +22 (31-53). Ο Σλούκας μείωσε με τρίποντο σε 34-53. Σενγκούν και Οσμανί, όμως εκτόξευσαν τη διαφορά στους +23 (34-57). Το +24 (38-62) δεν άργησε για την Τουρκία, από τρίποντο του Λάρκιν. Ο Οσμάνι έφτασε τους 22 πόντους και η Τουρκία το +26 (38-64). O Κώστας Σλούκας έκανε ό,τι μπορούσε στην 3η περίοδο φτάνοντας τους 13 πόντους, ο Σπανούλης απέσυρε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, αφού τον είχαν «κλειδώσει» οι Τούρκοι, με τον Σαμαντούροβ να μπαίνει στο παρκέ, αλλά το 51-72 στο 30ό λεπτό δεν άφηνε ελπίδες στη «γαλανόλευκη».

Τυπική διαδικασία αποδείχτηκε η 4η περίοδος, με μοναδικό στόχο πλέον των Ελλήνων διεθνών να ρίξουν τη διαφορά. Επέστρεψε και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο παρκέ, αλλά μετά το 59-79 από τα δικά του χέρια, οι Οσμάν και Οσμάνι ευστόχησαν σε διαδοχικά τρίποντα (59-85) και ο Σενγκούν με 2/2 βολές εκτόξευσε τη διαφορά στους +28 (59-87). Οι Έλληνες διεθνείς ήθελαν να τελειώσει ο εφιάλτης, οι Τούρκοι φίλαθλοι τραγουδούσαν ήδη αρκετή ώρα στις κερκίδες, για το τελικό 68-94.

Διαιτητές: Κάλιο (Καναδάς), Ζουράποβιτς (Βοσνία/Ερζεγοβίνη), Βάσκες (Πουέρτο Ρίκο)

ΕΛΛΑΔΑ (Βασίλης Σπανούλης): Ντόρσεϊ 9 (3), Λαρεντζάκης 3 (1), Τολιόπουλος, Σλούκας 15 (3), Καλαϊτζάκης 11 (1), Παπανικολάου 2, Σαμοντούροβ 3, Αντετοκούνμπο Γ. 12, Αντετοκούνμπο Κ. 6, Αντετοκούνμπο 4, Μήτογλου 3

ΤΟΥΡΚΙΑ (Εργκίν Αταμάν): Λάρκιν 14 (1), Χαζέρ 7, Σανλί, Οσμάν 17 (2), Μπιτιμ 6 (1), Κορκμάζ 7, Σενγκούν 15, Οσμάνι 28 (6), Μπόνα, Γιλμάζ, Σιπαχί, Γιούρτσεβεν