Με ειρωνικό τρόπο σχολίασε ο Γιάνης Βαρουφάκης το αποτέλεσμα των χθεσινών μαραθωνίων διαπραγματεύσεων στο Eurogroup και την απόφαση για το χρέος.

Ο επικεφαλής του DiEM25 και πρώην υπουργός Οικονομικών τοποθετήθηκε μέσω Twitter κάνοντας λόγο για επέκταση της χρεοκοπίας.

Συγκεκριμένα σημείωσε τα εξής:

«Συγχαρητήρια συντρόφοι. Επέκτειναν την χρεοκοπία μας έως το 2060 και γιορτάζετε την... βιωσιμότητα του χρέους. (Για όσους επιμένουν ότι επήλθε απομείωση χρέους, ας απαντήσουν το εξής ερώτημα: Αν έτσι είναι, γιατί δεν μείωσαν παράλληλα τον στόχο πρωτογενούς;)»

Ο Γ. Βαρουφάκης έκανε αντίστοιχο σχόλιο και στα αγγλικά, τονίζοντας ότι βαφτίζουν ανακούφιση του χρέους την παράτασης της χρεοκοπίας έως το 2060.

Europe's descent into greater denial is in full swing. They extend the Greek state"s bankruptcy into 2060 and they call it debt...relief. They reject every single one of Macron's modest proposals and they call it a new era for the €. Next they will make a desert & call it peace

— Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis) 22 Ιουνίου 2018