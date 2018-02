Σεισμός στην Ουαλία

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,4 βαθμών έγινε αισθητή σε περιοχές της Ουαλίας και της νοτιοδυτικής Αγγλίας χωρίς να έχουν αναφερθεί σοβαρές ζημιές ή τραυματισμοί. «Σεισμικές δονήσεις τέτοιου μεγέθους σημειώνονται στη Βρετανία μονάχα κάθε 2-3 χρόνια» επισήμανε το Βρετανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (BGS).

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 20 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Σουόνσι, στην Ουαλία.

Οι αστυνομικές αρχές ανακοίνωσαν ότι έλαβαν «εξαιρετικά υψηλό αριθμό» κλήσεων που σχετίζονται με το φόβο που προκλήθηκε στους κατοίκους από την «επίσκεψη» του Εγκέλαδου.

There has been a minor earthquake throughout South Wales, there is no need to phone the emergency services unless you have something to report ie:- damage or injuries. SWP

— SW Police Cardiff (@swpcardiff) 17 Φεβρουαρίου 2018