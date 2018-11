Πιέσεις στη Ρώμη και μέσω Eurogroup

ΑΚΑΜΠΤΗ ΣΤΑΣΗ κρατά η Ε.Ε. στο ζήτημα του ιταλικού προϋπολογισμού με τους Ευρωπαίους υπουργούς Οικονομικών του Eurogroup να «προτρέπουν» τη Ρώμη να αλλάξει τα σχέδιά της.

Κατά τη συνεδρίαση του Eurogroup που έλαβε χώρα το απόγευμα της Δευτέρας, οι υπουργοί «προέτρεψαν την Ιταλία να αναθεωρήσει τη θέση της, να ανταποκριθεί στις ανησυχίες της Επιτροπής και να σεβαστεί τους συμφωνημένους κανόνες».

Ministers at the #Eurogroup discussed the opinion on the Italian draft budget and look forward for #Italy to cooperate closely with the @EU_Commission on the preparation of a revised budget plan pic.twitter.com/gY81IXof0l

— Mário Centeno (@mariofcenteno) 5 Νοεμβρίου 2018