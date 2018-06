Το Παλέρμο αψηφά τη Ρώμη και προσφέρει λιμάνι σε 629 μετανάστες

Σε αντίθεση με τις εντολές της νέας ιταλικής κυβέρνησης ότι τα λιμάνια είναι κλειστά για τους 629 πρόσφυγες και μετανάστες από τη Λιβύη που επιβαίνουν στο πλοίο Aquarius, το οποίο διατάχθηκε χθες βράδυ να σταματήσει στα ανοιχτά 37 ναυτικά μίλια από την Ιταλία και 27 από τη Μάλτα, ο δήμαρχος του Παλέρμο, Λεολούκα Ορλάντο, δήλωσε ότι θα επιτρέψει στους μετανάστες να αποβιβαστούν στην πρωτεύουσα της Σικελίας.

The rescue of 2 rubber boats turned critical when one boat broke apart in the darkness, leaving over 40 people in the water. After rescuing 229 people from these boats, the #Aquarius then took 400 more people, rescued earlier by Italian navy, Italian coastguard & merchant vessels pic.twitter.com/qbUFTv8qH3

— SOS MEDITERRANEE GER (@SOSMedGermany) 10 Ιουνίου 2018