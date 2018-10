Π. Πολάκης: Dear Kyriakos... don't forget

Μετά το χθεσινό σχόλιο του προέδρου της Ν.Δ. στο twitter για τον αναπλ. υπουργό Υγείας που ήταν γραμμένο στα αγγλικά, ο Παύλος Πολάκης απαντάει στην ίδια γλώσσα και πληρώνει τον Άδ. Γεωργιάδη με το ίδιο νόμισμα.

«Αγαπητέ Κυριάκο, ρίξε μια ματιά σε αυτό το βίντεο παρακαλώ! Ο αντιπρόεδρός σου μιλάει για... θεμελιώδεις αξίες... Μην ξεχάσεις να το δείξεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο...», γράφει χαρακτηριστικά ο κ. Πολάκης στο facebook και το σχόλιό του συνοδεύεται από βίντεο στο οποίο ο Άδωνις Γεωργιάδης απειλεί ότι θα βάλει / θα κλείσει / θα στείλει φυλακή τον Π. Πολάκη και τον Δ. Παπαγγελόπουλο σε διάφορες τοποθετήσεις του στη Βουλή.

Θυμίζουμε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση είχε ερμηνεύσει ως προαναγγελία φυλακίσεων ομιλία του Π. Πολάκη στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ απομονώνοντας δηλώσεις του υπουργού Υγείας απ' τη γενικότερη συλλογιστική που ανέπτυξε και αφορούσε μεταξύ άλλων την ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης.

Ειδικότερα, ο κ. Πολάκης είχε αναφέρει: «Έχουμε μπροστά μας τρεις εκλογικές αναμετρήσεις. Τις εκλογές θα τις κερδίσουμε εάν κάνουμε αναδιανομή του πλούτου προς όφελος της εργαζόμενης φτωχής πλειοψηφίας, εάν δεν κόψουμε τις συντάξεις, εάν αυξήσουμε το βασικό μισθό, εάν υλοποιήσουμε όσα εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Θα κερδίσουμε αν βάλουμε κάποιους φυλακή. Πρέπει να επιταχύνει η Δικαιοσύνη. Υπάρχει συνειδητή προσπάθεια καθυστέρησης κάποιων διαδικασιών. Αν δεν σπάσει αυτή η ιστορία δεν παίρνουμε πραγματική εξουσία σ' αυτή τη χώρα».

Ακολούθησε σωρεία αντιδράσεων, μεταξύ των οποίων τα tweets των προέδρων και αντιπροέδρου της Ν.Δ., με τον Κ. Μητσοτάκη να σχολιάζει στα αγγλικά ότι «ο αγαπημένος υπουργός του κ. Τσίπρα ανέφερε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να κερδίσει τις εκλογές αν βάλει κάποιους από τους πολιτικούς του αντιπάλους στη φυλακή. Η Ν.Δ. δεν εκφοβίζεται. Οι επόμενες εκλογές δεν θα αφορούν απλώς την οικονομία. Θα αφορούν και την υπεράσπιση των θεμελιωδών μας αξιών».

