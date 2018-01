Ο Μπόρις και η μούμια

Οι επιστήμονες στην ελβετική πόλη της Βασιλείας έλυσαν ένα μυστήριο δεκαετιών σχετικά με την ταυτότητα μιας γυναίκας, που έχει γίνει μούμια. Η έρευνά τους αποκάλυψε μια έκπληξη: η γυναίκα είναι προγιαγιά -επτά γενιές πίσω- του υπουργού Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Μπόρις Τζόνσον.

Η σορός αποκαλύφθηκε το 1975 κατά τη διάρκεια εργασιών στην εκκλησία Barfüsser της περιοχής. Ήταν θαμμένη ακριβώς μπροστά από το βωμό και ήταν καλοδιατηρημένη. Μάλιστα, φορούσε καλής ποιότητας ρούχα, γεγονός που σημαίνει πως το σώμα άνηκε σε εύπορη γυναίκα της Βασιλείας.

Σύμφωνα με ένα άλλο στοιχείο, το σώμα της ήταν γεμάτο υδράργυρο, που παραπέμπει σε τυπική θεραπεία για τη σύφιλη από τα τέλη του 15ου έως τον 19ο αιώνα. Η υψηλής τοξικότητας θεραπείας οδηγούσε πιο συχνά στο θάνατο από την ίαση, και αυτή φαίνεται πως διατήρησε το σώμα της.

Όμως, δεν υπήρχε ένδειξη για την ταυτότητά της. Οι πρώτες εξετάσεις από το ξύλινο φέρετρο υπέδειξε ότι χρονολογείται στον 16ο αιώνα.

Η Βασιλεία στον 16ο και 17ο αιώνα ήταν μια πλούσια εμπορική πόλη. Το λιμάνι της στον ποταμό Ρήνο αποτελούσε κόμβο για τη μεταφορά εμπορευμάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη, όπως παραμένει μέχρι σήμερα.

Ιστορικοί της περιοχής γνώριζαν ότι μέλη των πλούσιων οικογενειών είχαν ταφεί μέσα και γύρω από τη συγκεκριμένη εκκλησία. Μερικοί είχαν καταγραφεί στα αρχεία κι άλλοι είχαν ταφόπλακες.

Όμως όχι αυτή η μούμια. Μόλις το 2017 έγινε φανερό στα πρόσφατα ανακαλυφθέντα αρχεία ότι η μούμια είχε αποκαλυφθεί μία άλλη φορά στο παρελθόν το 1843. Τα αρχεία αυτά οδήγησαν τους ιστορικούς να υποψιάζονται ότι η μούμια ήταν μέλος μιας γνωστής οικογένειας της Βασιλείας, των Bischoffs.

Χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες μεθόδους, οι επιστήμονες πήραν γενετικό υλικό από το μεγάλο δάκτυλο της μούμιας, το οποίο συγκρίθηκε με DNA από ζωντανούς απογόνους της οικογένειας Bischoff.

Τα αποτελέσματα ήταν σαφέστατα δείχνοντας πως κατά 99,8% οι απόγονοι και η μούμια ήταν όλοι από την ίδια οικογένεια.

Πλέον επιστήμονες και ιστορικοί είναι σίγουροι: η μούμια δεν ήταν άλλη από την Άννα Catharina Bischoff, η οποία γεννήθηκε στη Βασιλεία το 1719 και πέθανε εκεί το 1787.

Όταν ταυτοποιήθηκε, οι γενεαλόγοι μπόρεσαν με τη βοήθεια ληξιαρχικών αρχείων γεννήσεων, γάμων και θανάτων, τα οποία κρατούνται στις πλουσιότερες τάξεις, να εντοπίσουν τους περισσότερους απογόνους της Catharina.

Είχε επτά παιδιά, αλλά μόνο δύο επέζησαν στην παιδική τους ηλικία. Η μία κόρη, κι αυτή με το όνομα Άννα, παντρεύτηκε τον Hubert Baron Pfeffel von Kriegelstein. Πέντε γενιές των von Pfeffels αργότερα βρίσκουμε τη Marie Luise von Pfeffel να παντρεύεται τον Stanley Fred Williams.

Η κόρη τους Yvonne παντρεύτηκε τον Osman Wilfred Johnson Kemal ... και ο γιος τους, Stanley Johnson, είναι ο πατέρας του νυν Βρετανού υπουργού Εξωτερικών.

Ο Μπόρις Τζόνσον γνωρίζει τη σύνδεση με τους von Pfeffel. Μάλιστα, δήλωσε «πολύ ενθουσιασμένος» στο άκουσμα της είδησης.

Very excited to hear about my late great grand 'mummy' - a pioneer in sexual health care. Very proud https://t.co/9EKLPlzfk8

— Boris Johnson (@BorisJohnson) 25 Ιανουαρίου 2018