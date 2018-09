Ο Φλόρενς εξασθενεί αλλά παραμένει επικίνδυνος

Περισσότερα από 150.000 σπίτια στη Βόρεια Καρολίνα παραμένουν χωρίς ρεύμα μετά το πέρασμα των ισχυρών ανέμων και των βροχοπτώσεων που έπληξαν την ανατολική ακτή των ΗΠΑ. Παρά το γεγονός ότι η ένταση του τυφώνα έχει υποβαθμιστεί, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος δεν έχει εξαλειφθεί.

Παράκτιοι δρόμοι πλημμύρισαν από τα τεράστια κύματα που προκάλεσαν ζημιές σε δεκάδες σπίτια και επιχειρήσεις, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων. Ο Φλόρενς, άρχισε να χτυπάει την ανατολική ακτή των ΗΠΑ, νωρίς την Παρασκευή.

Ορισμένες πλημμυρισμένες ζώνες είναι υπερβολικά επικίνδυνες ώστε να μπορέσουν να επέμβουν οι διασώστες, δήλωσε ο Τζεφ Μπάιαρντ, αναφερόμενος στους ανθρώπους που αψήφησαν την εντολή εκκένωσης και βρίσκονται τώρα σε δυσχερή θέση.

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν διαταχθεί να εγκαταλείψουν τις ακτές της Καρολίνας και της Βιρτζίνιας, με περισσότερους από 20.000 να καταφύγουν σε καταφύγια έκτακτης ανάγκης.

Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των Η.Π.Α. ανακοίνωσε πως οι άνεμοι έφτασαν τα 150 χιλιόμετρα την ώρα χτυπώντας με μανία την πολιτεία της Βόρειας Καρολίνας.

NEW: #Hurricane #Florence has made landfall near Wrightsville Beach, North Carolina at 7:15 AM EDT (1115 UTC) with estimated maximum winds of 90 mph (150 km/h), and a minimum central pressure estimate of 958 mb (28.29"). https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/vzpe6MjTf9

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) 14 Σεπτεμβρίου 2018