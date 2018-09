Η Photobiennale επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη

Το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης μαζί με το Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης θα φιλοξενήσουν μια εξαιρετική έκθεση στο πλαίσιο της Photobiennale 2018, σε επιμέλεια Πηνελόπης Πετσίνη, με βοηθό επιμελητή τον Φώτη Μηλιώνη.

Ο τίτλος της κεντρικής έκθεσης, «Καπιταλιστικός Ρεαλισμός», είναι εμπνευσμένος υπό την ευρεία έννοια από τον όρο που εισήγαγε ο Mark Fisher στο ομώνυμο βιβλίο του.

Αν ο μεταμοντερνισμός αποτέλεσε την πολιτισμική λογική του ύστερου καπιταλισμού, όπως ισχυρίστηκε ο Frederic Jameson, ο καπιταλιστικός ρεαλισμός αποτελεί σήμερα την πολιτισμική λογική του δόγματος TINA (There Is No Alternative) – την αυτοεκπληρούμενη προφητεία της Μάργκαρετ Θάτσερ ότι «δεν υπάρχει εναλλακτική», που αποδείχτηκε το πιο περιληπτικό σλόγκαν που θα μπορούσε να φανταστεί κανείς για το σύγχρονο καπιταλιστικό σύστημα.

Οπως είπε ο Frederic Jameson, «είναι ευκολότερο να φανταστεί κανείς το τέλος του κόσμου, παρά το τέλος του καπιταλισμού».

Η πρώτη ενότητα («Capitalist Realism | Συντελεσμένο Μέλλον») παρουσιάζεται στο Μουσείο Φωτογραφίας, ενώ η δεύτερη («Capitalist Realism | Παρελθόν Διαρκείας») φιλοξενείται στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης.