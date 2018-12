Έσπασε το... «κατεστημένο» ο Λούκα Μόντριτς

Ο ΚΡΟΑΤΗΣ ΜΕΣΟΣ της Ρεάλ Μαδρίτης, Λούκα Μόντριτς, κατάκτησε τη Χρυσή Μπάλα, σταματώντας τη 10ετή κυριαρχία των Λιόνελ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο.

Σημειώνεται ότι Μέσι και Ρονάλντο έχουν λάβει την τιμητική διάκριση από 5 φορές ο καθένας. Πριν την κυριαρχία των δύο, ο Βραζιλιάνος Κακά είχε πάρει το τρόπαιο το μακρινό 2007.

#BallonDor2018 winner: Luka Modrić!#UCL winner

UEFA Men's Player of the Year#UCL Midfielder of the Season 17/18 #UCL Squad of the Season 17/18

The Best FIFA Men's Player

World Cup Golden Ball

World Cup Dream Team

FIFPro World XI

Player of the Year pic.twitter.com/dPg0HSOtPk

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 3 Δεκεμβρίου 2018