Επιδοκιμάζει τη συμφωνία με την ΠΓΔΜ ο Τραμπ

Δήλωση υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών, στο πλαίσιο της διεθνούς στήριξης στη λύση για το ονοματολογικό της ΠΓΔΜ, έκανε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε μήνυμά του προς τον πρόεδρο της ΠΓΔΜ Γκιόρκι Ιβάνοφ, με την ευκαιρία της Ημέρας Ανεξαρτησίας που εορτάζεται στα Σκόπια στις 8 Σεπτεμβρίου, χαρακτήρισε «ιστορική» τη συμφωνία «που επιλύει το μακροχρόνιο ζήτημα της ονομασίας με την Ελλάδα»

Ο Τραμπ επισημαίνει πως η ΠΓΔΜ, την οποία αναφέρει ως «Μακεδονία», «έχει πολλά για τα οποία μπορεί να είναι υπερήφανη φέτος» και σημειώνει ότι η Συμφωνία των Πρεσπών παράλληλα «ανοίγει τον δρόμο» για τη συμμετοχή της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ακόμη τονίζει πως η ένταξη της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ «θα ενισχύσουν την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ευημερία σ' ολόκληρη την περιοχή».

