Τέχνη και ακτιβισμός, δημιουργικός οίστρος και πολιτική συνείδηση. Καλλιτέχνες που εργάζονται με σκοπό να αφυπνίσουν το κοινό απέναντι στις αδικίες και τις καταχρήσεις εξουσίας. Στρατευμένη τέχνη από δημιουργούς που αξιοποιούν τα έργα τους ώστε να παρουσιάζουν όλη την καταπίεση που υφίσταται καθημερινά ο άνθρωπος και τα ζώα. Συνάνθρωποι που επέλεξαν συνειδητά να προσφέρουν στην κοινωνία ένα παράθυρο δράσεων για όλα τα κοινωνικοπολιτικά ζητήματα που ταλανίζουν την ανθρωπότητα. Διαμαρτυρίες και αντίσταση που βρίσκουν ανταπόκριση και εικόνα μέσα από εικαστικές δημιουργίες πραγματική γροθιά στο στομάχι.

Η ουδετερότητα δεν μπορεί να είναι θέση, ούτε στη ζωή αλλά ούτε και στην τέχνη. Ο δημιουργός αποφασίζει αν θα ταχθεί με τον εφησυχασμό ή την αφοσίωση στο να αφυπνίζει συνειδήσεις, καθώς η πειστική δύναμη της τέχνης έχει κατανοηθεί ως πρωτεύουσα δύναμη εδώ και πάρα πολύ καιρό από κυβερνήτες, εξουσία, αλλά επίσης επαναστάτες και κινήματα.

Μέσα από πρωτοποριακά, πολλές φορές μάλιστα πραγματικά σκληρά έργα και απεικονίσεις, τίθενται προβληματισμοί για διάφορες μορφές εκμετάλλευσης και βίας, ζητήματα σεξισμού, ρατσισμού, οικονομικής ανισότητας, ξενοφοβίας και φυσικά κακοποίησης των ζώων.

Από τη δεκαετία του 1970, η Sue Coe (γεννημένη στη Βρετανία το 1951, ζει και εργάζεται σήμερα στην Αμερική) καλλιτέχνις και εικονογράφος που ασχολείται κυρίως με τη ζωγραφική, τη χαρακτική, την εικονογράφηση βιβλίων και κόμικς έχει εντάξει στην τέχνη της την κοινωνική διαμαρτυρία με ιδιαίτερο πολιτικό περιεχόμενο.

Το ριζοσπαστικό έργο της περιλαμβάνει σχόλια και δράσεις για τα δικαιώματα των ζώων, δημιουργεί αριστουργήματα για την αντίσταση των περιθωριοποιημένων και καταπιεσμένων λαών και μειονοτήτων και καταγγέλλει τον καπιταλισμό και την οικονομική-κοινωνική κρίση. Εκθέσεις της παρουσιάζονται σ' ολόκληρο τον κόσμο και το έργο της αποτελεί αιχμή για τα πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα τις τελευταίες δεκαετίες. Φωνάζει με όλους τους τρόπους: Αντισταθείτε!...

Το 1986, το Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης PS1, όπως ήταν γνωστό τότε, πραγματοποίησε την πρώτη ατομική έκθεση του έργου της Sue Coe στη Νέα Υόρκη. Τότε η έκθεση ονομάστηκε «The Malcolm X Series» (Η Σειρά Malcolm X) επικεντρωμένη στη ζωή και το έργο του μεγάλου ακτιβιστή Malcolm X και στα δικαιώματα των μαύρων της Αμερικής.

Τριάντα δύο χρόνια αργότερα, αυτό το καλοκαίρι το MoMA PS1, το μεγάλο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης, ανοίγει τις εγκαταστάσεις του στο Λονγκ Αϊλαντ και με αφορμή τις καλοκαιρινές του εκδηλώσεις προσφέρει στο κοινό τη δεύτερη ατομική έκθεση της στη Νέα Υόρκη, με τίτλο «Sue Coe: Graphic Resistance» (Γραφιστική Αντίσταση) θα διαρκέσει μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου.

Η έκθεση παρουσιάζει τις ανησυχίες της, ξεκινώντας με μια επιλογή έργων από τη δεκαετία του '80 που αφορούν τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της οικονομικής πολιτικής της ελεύθερης αγοράς του προέδρου Ρέιγκαν και του κοινωνικού συντηρητισμού στην αμερικάνικη κοινωνία.

Ακολουθεί η ολόψυχη υποστήριξη της Coe για τα δικαιώματα των ζώων και έργα αναφοράς από τον παθιασμένο αγώνα της κατά της βιομηχανοποιημένης σφαγής τους - που παραμένουν στους πρωταρχικούς της στόχους ακόμα και σήμερα. Επίσης περιλαμβάνει έργα που καταγγέλλουν τον πρώτο πόλεμο του Κόλπου, τις συνέπειες των περιβαλλοντικών πολιτικών με επακόλουθο τις καταστροφές του τυφώνα «Κατρίνα», αλλά και την κλιμάκωση της ξενοφοβίας στην πρόσφατη πολιτική σκηνή.

Αριστερά το έργο, «Woman Walks into Bar - Is Raped by Four Men on the Pool Table - While 20 Watch», 1983 |