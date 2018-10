Άντεξε 60 λεπτά η ΑΕΚ

Η διαφορά δυναμικότητας μεταξύ της πρωταθλήτριας Ελλάδας και της πρωταθλήτριας Γερμανίας ήταν εμφανής πριν καν ξεκινήσει το παιχνίδι, όμως αυτό αποτυπώθηκε και μέσα στο γήπεδο με τη Μπάγερν να ελέγχει το ματς και να παίρνει τη νίκη με 0-2 απέναντι στην ΑΕΚ.

Οι Βαυαροί είχαν αρκετές ευκαιρίες να σκοράρουν, έλεγχαν τον ρυθμό του αγώνα και άνοιξαν το σκορ στο 61' με τον Χάβι Μαρτίνεθ. Μόλις τρία λεπτά αργότερα ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι έκανε το 0-2 και «τελείωσε» τις όποιες ελπίδες είχε η ομάδα του Μαρίνου Ουζουνίδη.

61' Javi Martínez

63' Robert Lewandowski



Bayern have never lost in Greece...#UCL pic.twitter.com/bXhb43MHfv

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 23 Οκτωβρίου 2018