Αγώνας και γιορτή για την πλήρη ισότητα

Μαζικότερη από ποτέ ήταν η συμμετοχή στο 14ο Athens Pride, με δεκάδες χιλιάδες κόσμο να γεμίζει ασφυκτικά την πλατεία Συντάγματος από το απόγευμα του Σαββάτου μέχρι τα μεσάνυχτα και, κυρίως, να δημιουργεί το αδιαχώρητο στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, στη μεγαλειώδη πορεία που ξεκίνησε γύρω στις 7:30 το απόγευμα και ολοκληρώθηκε περίπου μιάμιση ώρα μετά.

Κόντρα στην ομοφοβία και την τρανσφοβία που χαρακτηρίζει συχνά τον δημόσιο λόγο στην Ελλάδα, κόντρα στα φοβικά σχόλια που είχαν διατυπωθεί για το φετινό κεντρικό σύνθημα «ΠΑΡΟΥΣΑ» -μια εύστοχη αντιστροφή γένους, που αναδεικνύει τον αποκλεισμό των γυναικών και των διαφορετικών ταυτοτήτων φύλου από το καθιερωμένο «παρών»-, το Athens Pride καθιερώνεται ως η πιο μαζική εκδήλωση κατάφασης στη δημοκρατία, την ισονομία, τον σεβασμό του διαφορετικού και τη διεύρυνση των δικαιωμάτων.

Πρώτη φορά, φέτος, στην εξέδρα του Athens Pride ανέβηκε, πριν από την έναρξη της πορείας, εκπρόσωπος της κυβέρνησης, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, ο οποίος μίλησε για μια γιορτή κατάφασης της ισότητας και ταυτόχρονα για μια κραυγή αγωνίας όσων υφίστανται διακρίσεις και εξήγγειλε ότι θα ανοίξει η δημόσια συζήτηση για την κατοχύρωση του πολιτικού γάμου και της παιδοθεσίας για τις ΛΟΑΤΚΙ οικογένειες.

Συγκινητική ήταν η αναφορά των διοργανωτών στην Ευαγγελία Βλάμη και την Ολγα Μαρή, το ένα από τα δύο ομόφυλα ζευγάρια που τέλεσαν πολιτικό γάμο στην Τήλο τον Ιούνιο του 2008, που δεν βρίσκονται πια στη ζωή.

«Είναι σήμερα “απούσες”, είναι όμως “παρούσες” στις διεκδικήσεις της κοινότητάς μας», ήταν η συγκινητική αναφορά από την εξέδρα του Athens Pride.

Τη δέσμευση της Βουλής για την προώθηση και άλλων νομοθετικών πρωτοβουλιών με στόχο την ισότητα εκδήλωσε η βουλευτής Αννέτα Καββαδία, εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της Βουλής, Νίκο Βούτση. «Παρά τα σημαντικότατα βήματα που έχουν γίνει τα τελευταία τρία χρόνια, βρισκόμαστε ακόμα στα μισά του δρόμου, προκειμένου να κατακτηθεί στην πράξη η πλήρης ισοτιμία για όλους τους συνανθρώπους μας», σημείωσε.

Το ουράνιο τόξο

Βασίλης Μαθιουδάκης

Για πρώτη φορά φέτος, τα χρώματα του ουράνιου τόξου, που αποτελεί το σύμβολο του ΛΟΑΤΚΙ κινήματος, σχηματίστηκαν σε τμήμα του κτηρίου του Κοινοβουλίου.

Οπως σημείωσε η κ. Καββαδία, πρόκειται για «δείγμα του απόλυτου σεβασμού μας στους αγώνες της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και έμπρακτη απόδειξη ότι η πλειοψηφία των βουλευτών και των βουλευτριών στεκόμαστε απέναντι σε κάθε ρητορική μίσους, απέναντι σε κάθε βία, πραγματική ή συμβολική, εναντίον των ΛΟΑΤΚΙ συμπολιτών μας».

Χαιρετισμό απηύθυνε εκπρόσωπος του Thessaloniki Pride, που διεξάγεται για έβδομη φορά στη συμπρωτεύουσα στις 23 Ιουνίου, με θεματική την οικογένεια, ενώ ανακοίνωσε πως η Θεσσαλονίκη έχει επιλεγεί για να φιλοξενήσει το Europride το 2020, πρώτη φορά που θα διεξαχθεί ο θεσμός στην Ελλάδα.

Μαχητικό μήνυμα αποφασιστικότητας για την πλήρη εξάλειψη των διακρίσεων έστειλαν από την εξέδρα οργανώσεις και συλλογικότητες του ΛΟΑΤΚΙ κινήματος, που εκτείνεται πια σε κάθε πεδίο του κοινωνικού φάσματος: τις ομόφυλες οικογένειες, τις οικογένειες με ΛΟΑΤΚΙ παιδιά, το σχολείο, τον εργασιακό χώρο, τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, την αστυνομία, τους πρόσφυγες, τους νέους, τους ηλικιωμένους, τα ΑΜΕΑ, τα άτομα με αυξημένο σωματικό βάρος κ.λπ.

«Τα παιδιά των ομόφυλων οικογενειών είναι υπαρκτά, αλλά οι οικογένειές τους είναι αόρατες», επισήμαναν οι «Οικογένειες – Ουράνιο Τόξο», ζητώντας να κατοχυρωθούν ίσα δικαιώματα για τα παιδιά τους στην αλλαγή του οικογενειακού δικαίου που έχει εξαγγελθεί για τον Αύγουστο.

«Στεκόμαστε δίπλα σας στο δικαίωμα που έχει ο κάθε άνθρωπος, την ελευθερία έκφρασης της σεξουαλικής του ταυτότητας και της ταυτότητας φύλου τους. Ξεφαντώστε, διεκδικήστε, κάντε τους κακούς ν’ ανησυχούν», ήταν το μήνυμα σε ΛΟΑΤΚΙ παιδιά και τους γονείς τους από την οργάνωση «Περήφανοι Γονείς».

«Αγαπήστε τους μεγαλύτερους σε ηλικία, μην τους απομονώνετε», ζήτησε η οργάνωση Proud Seniors Greece, διεκδικώντας καλύτερη εκπαίδευση των υπηρεσιών φροντίδας σε ηλικιωμένους. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στους αγώνες των παλαιότερων γενιών ΛΟΑΤΚΙ, ενώ στη σκηνή του Athens Pride έδωσε το «παρών» καταχειροκροτούμενος ο Νίκος Διαμαντίδης, ο οποίος συμμετείχε στην πρώτη διαδήλωση ομοφυλόφιλης υπερηφάνειας στη Νέα Υόρκη το 1969, μετά την εξέγερση των ΛΟΑΤΚΙ στο μπαρ Stonewall. «Ενάντια σε ένα σχολείο που αστυνομεύει τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου», δήλωσε η οργάνωση εκπαιδευτικών «Πολύχρωμο Σχολείο».

«Ζητάμε μια βαθιά συγγνώμη από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και σας υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε τα πάντα για να αλλάξει η Ελληνική Αστυνομία», είπε καταχειροκροτούμενη η οργάνωση Δράση Αστυνομικών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, που ανέβηκε για πρώτη φορά στην εξέδρα του Athens Pride.

Στο περίπτερό της, οι αστυνομικοί της οργάνωσης, μαζί με τους αστυνομικούς της κίνησης PASSPORT (Police Activists for Solidary Societies against POverty and Racist Threat – Ακτιβιστές Αστυνομικοί για Κοινωνίες Αλληλεγγύης εναντίον της Φτώχειας και της Ρατσιστικής Απειλής) ενημέρωναν τους επισκέπτες για την πρωτοβουλία και τις δράσεις τους και δέχονταν συγχαρητήρια.

Τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΛΟΑΤΚΙ πρόσφυγες επισήμανε ο εκπρόσωπος της οργάνωσης «LGBTQI Refugees», ζητώντας αλληλεγγύη και επισημαίνοντας το στίγμα που συνοδεύει στα μέσα ενημέρωσης η ταυτότητα του πρόσφυγα.

«Παρούσα» με περίπτερο στη διαδήλωση δήλωσαν, εκτός από τις ΛΟΑΤΚΙ οργανώσεις και συλλογικότητες, οργανώσεις για το HIV, το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας του υπ. Υγείας, η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, οι Νέοι του Ποταμιού, οι Οικολόγοι Πράσινοι, το ΣΕΚ, η ΛΟΑΤΚΙ ομάδα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία, η ΚΕΕΡΦΑ, η ομάδα του Δημοκρατικού Κόμματος των ΗΠΑ Democrats Abroad.

Τη στήριξή τους στο Athens Pride έδωσαν φέτος διπλωμάτες από 32 χώρες.

Ανάμεσα στους επισκέπτες της διοργάνωσης βρέθηκαν η υπουργός Εργασίας, Εφη Αχτσιόγλου, ο υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης Μπαλάφας, η περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου (η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής), ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός Δικαιοσύνης, Νίκος Παρασκευόπουλος, η πρώην βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Βασιλική Κατριβάνου, ο διευθυντής του Φεστιβάλ Αθηνών, Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος.

Με καυστικά σχόλια υποδέχτηκαν στα κοινωνικά μέσα την ανακοίνωση της Ν.Δ., ότι στο Athens Pride θα συμμετάσχει αντιπροσωπεία βουλευτών και στελεχών, δεδομένης της στάσης του κόμματος στη συζήτηση και στην ψήφιση των νόμων για την ταυτότητα φύλου, το σύμφωνο συμβίωσης και τη δυνατότητα αναδοχής από ομόφυλες οικογένειες.

«Η κυβέρνηση #παρούσα» Μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα στο twitter «Η ελληνική κυβέρνηση δηλώνει #παρούσα. Παρούσα στον αγώνα για ίσα δικαιώματα, για τη δημιουργία μιας κοινωνίας προόδου, μιας κοινωνίας αλληλεγγύης, μιας κοινωνίας αξιοπρέπειας. Η καταπολέμηση κάθε διάκρισης είναι προϋπόθεση ισονομίας και βάση για τη δημιουργία μιας κοινωνίας προόδου και ευημερίας».

«Πολιτικός γάμος και παιδοθεσία» Δημήτρης Τζανακόπουλος, κυβερνητικός εκπρόσωπος «Είναι μεγάλη χαρά, μεγάλη τιμή, μεγάλη συγκίνηση που για πρώτη φορά η ελληνική κυβέρνηση δηλώνει “παρούσα” στο Athens Pride. Σε αυτήν τη γιορτή που καταφάσκει την ισότητα, την ελευθερία, την αγάπη, τον έρωτα. Σε αυτή τη γιορτή που ταυτόχρονα είναι και κραυγή αγωνίας και διεκδίκησης όλων εκείνων οι οποίοι κι οι οποίες έχουν βιώσει τις διακρίσεις στο σχολείο, στη γειτονιά, στο στρατό, στην καθημερινή τους επαφή με το κράτος, για όλους εκείνους κι εκείνες που καθημερινά αγωνίζονται για έναν κόσμο ελευθερίας κι ισότητας. Τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα έχει κάνει πάρα πολύ σημαντικά βήματα σε αυτήν τη μεγάλη προσπάθεια για να δικαιωθούν οι αγώνες οι δικοί σας αλλά κι οι δικοί μας, να δικαιωθεί αυτό το πανανθρώπινο αίτημα για ελευθερία κι ισότητα (...) Μένουν κι άλλα που πρέπει να γίνουν. Εχει έρθει η ώρα, κι οφείλει να το κατανοήσει η κοινωνία, οφείλουμε να ανοίξουμε τη συζήτηση για την κατοχύρωση του δικαιώματος στον πολιτικό γάμο των LGBTQI ζευγαριών».

«Ο αγώνας συνεχίζεται» Γιώργος Καμίνης, δήμαρχος Αθηναίων Από το 2011 ο δήμος έδωσε την αιγίδα του στη διοργάνωση και κυρίως για δεύτερη φορά το Athens Pride γίνεται στην πιο κεντρική πλατεία της πόλης, στην πλατεία Συντάγματος. Ο αγώνας συνεχίζεται. Δυστυχώς ποτέ τα δικαιώματα δεν θα είναι πλήρως κατοχυρωμένα. Πρέπει όμως να συνεχίζουμε. Πρέπει τη διαφορετικότητα να την κάνουμε κανονικότητα.

«Μέτωπο ελευθερίας και δικαιωμάτων» Αννέτα Καββαδία – βουλεύτρια Β΄ Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ, εκπροσωπώντας τον πρόεδρο της Βουλής, Νίκο Βούτση «Η σημερινή είναι μέρα γιορτής, ταυτόχρονα, όμως, είναι και μέρα μνήμης και αγώνα ενάντια στα προβλήματα που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν καθημερινά οι λεσβίες, οι γκέι, οι αμφισεξουαλικοί, οι τρανς και οι διαφυλικοί σε όλο τον κόσμο και στη χώρα μας. Οσο θα υπάρχει ανισοτιμία ανάμεσα σε ετερόφυλα και ομόφυλα ζευγάρια, όσο θα υπάρχουν παιδιά ομόφυλων ζευγαριών που είναι “αόρατα”, όσο οι διακρίσεις στους χώρους εργασίας σε βάρος της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας παραμένουν, όσο η φασιστική βία θα είναι υπαρκτή, όσο Αμβρόσιοι θα ασχημονούν με τον πιο βάναυσο τρόπο, θα παραμένει η ανάγκη ενός μετώπου ελευθερίας και δικαιωμάτων. Θα παραμένει το αίτημα, επίκαιρο παρά ποτέ: πολιτικός γάμος και παιδοθεσία τώρα. Στόχος στον οποίο μένουμε απολύτως προσηλωμένοι. Γι’ αυτό και εμείς, κάθε ώρα, κάθε στιγμή –και όχι συγκυριακά– δηλώνουμε “ΠΑΡΟΥΣΑ”. Γιατί, τελικά, είναι ζήτημα αγάπης και όχι φύλου...».