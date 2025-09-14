Αθήνα, 25°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
25°C
26.8° 24.1°
2 BF
50%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
24.4° 22.2°
3 BF
75%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
24°C
25.0° 23.8°
2 BF
70%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
23.9° 23.9°
2 BF
60%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
24°C
23.9° 23.9°
4 BF
50%
Βέροια
Αραιές νεφώσεις
25°C
25.4° 25.4°
0 BF
64%
Κοζάνη
Αραιές νεφώσεις
21°C
21.4° 21.4°
1 BF
53%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
24°C
23.9° 23.9°
2 BF
64%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
24.8° 23.6°
3 BF
69%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
25°C
26.9° 25.4°
2 BF
56%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
24°C
24.4° 24.4°
4 BF
60%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
23°C
22.7° 22.7°
0 BF
68%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
25°C
24.9° 24.9°
3 BF
78%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
23.9° 23.9°
3 BF
60%
Λαμία
Αίθριος καιρός
25°C
25.1° 25.1°
2 BF
67%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
27°C
26.6° 25.8°
4 BF
79%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
25°C
25.0° 24.8°
0 BF
43%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
19.3° 19.3°
1 BF
88%
Κατερίνη
Σποραδικές νεφώσεις
23°C
23.1° 23.1°
2 BF
82%
Καστοριά
Σποραδικές νεφώσεις
19°C
19.5° 19.5°
2 BF
62%
ΜΕΝΟΥ
Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου, 2025
Φεστιβάλ Δράμας

Παρέμβαση για την Γάζα στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας [βίντεο]

ΣΙΝΕΜΑ
Νόρα Ράλλη
«Θέλουμε να στρέψουμε το βλέμμα μας πέρα από την τέχνη σε έναν τόπο που διψάει για ζωή, δικαιοσύνη και ελευθερία».

Αυτό συνέβη μόλις στην Τελετή Λήξης του 48ου Διεθνούς Φεστιβαλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δραμας.

Με το που ακούστηκε «καλούμε τον δήμαρχο να μιλήσει», αμέσως όλοι οι δημιουργοί, καλλιτέχνες που έλαβαν μέρος στο Φεστιβάλ και είχαν μείνει ως το τέλος της διοργάνωσης, ανέβηκαν στη σκηνή. Και ακούστηκε αυτή η ανακοίνωση από μικροφώνου, με τη φωνή του Αντώνη Τσιοτσιοπουλου. 

Κάνεις δεν το ήξερε. Ήταν οι καλλιτέχνες. Ήταν η φωνή τους, ήταν η αγανάκτηση και η συμπαράστασή τους απέναντι στην αδικία και υπέρ της ειρήνης, της δικαιοσύνης, της Τέχνης που παίρνει θέση. Υπέρ των ανώτερων αξιών, ακόμη κι αν αυτο σημαίνει πως θα σταθεί απεναντι και στον ίδιο τον ανθρωπο

 

 

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Παρέμβαση για την Γάζα στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας [βίντεο]

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual