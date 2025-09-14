Παρέμβαση για την Γάζα στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας [βίντεο]

«Θέλουμε να στρέψουμε το βλέμμα μας πέρα από την τέχνη σε έναν τόπο που διψάει για ζωή, δικαιοσύνη και ελευθερία».

Αυτό συνέβη μόλις στην Τελετή Λήξης του 48ου Διεθνούς Φεστιβαλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δραμας.

Με το που ακούστηκε «καλούμε τον δήμαρχο να μιλήσει», αμέσως όλοι οι δημιουργοί, καλλιτέχνες που έλαβαν μέρος στο Φεστιβάλ και είχαν μείνει ως το τέλος της διοργάνωσης, ανέβηκαν στη σκηνή. Και ακούστηκε αυτή η ανακοίνωση από μικροφώνου, με τη φωνή του Αντώνη Τσιοτσιοπουλου.

Κάνεις δεν το ήξερε. Ήταν οι καλλιτέχνες. Ήταν η φωνή τους, ήταν η αγανάκτηση και η συμπαράστασή τους απέναντι στην αδικία και υπέρ της ειρήνης, της δικαιοσύνης, της Τέχνης που παίρνει θέση. Υπέρ των ανώτερων αξιών, ακόμη κι αν αυτο σημαίνει πως θα σταθεί απεναντι και στον ίδιο τον ανθρωπο

