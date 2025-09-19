Κλείνει ο Πολύχρωμος Πλανήτης

Ένα ακόμη βιβλιοπωλείο - εκδοτικός οίκος βάζει λουκέτο στο κέντρο της Αθήνας, μία ακόμη πληγή στην αγορά του βιβλίου που αιμορραγεί και αδυνατεί να ανταπεξέλθει στο πολύχρονο βάρος της ακρίβειας.
«Ο Πολύχρωμος Πλανήτης, δεν είναι δυνατόν να συνεχίσει να υπάρχει και δυστυχώς πρέπει να κλείσει οριστικά έως τις 20 Οκτωβρίου», έγραψε στο facebook ο Θάνος Βέσσης που συντηρούσε τον εκδοτικό οίκο τα τελευταία χρόνια. Ο Πολύχρωμος Πλανήτης υπήρξε ο πρώτος ΛΟΑΤΚΙ+ εκδοτικός οίκος και βιβλιοπωλείο στην Ελλάδα. «Θα ήθελα να καλέσω όσες και όσες το επιθυμούν, αυτόν τον μήνα που θα απομείνει, να βοηθήσουν ώστε να εκποιηθούν τα βιβλία του βιβλιοπωλείου και των εκδόσεων», γράφει ο ίδιος. «Θα είναι πραγματικά κρίμα να δοθούν για ανακύκλωση – τα βιβλία είναι για να διαβάζονται και παράλληλα να κάνω κι εγώ ένα νέο ξεκίνημα», συμπληρώνει.
Έτσι, από σήμερα και έως τις 20 Οκτωβρίου, όλα τα βιβλία θα δίνονται με πολύ μεγάλη έκπτωση που θα ξεκινά από 60% και θα φτάνει έως και 80%+.
Από σήμερα το ωράριο του Πολύχρωμου Πλανήτη διαμορφώνεται ως εξής: 11.00 π.μ. με 19.00 μ.μ καθημερινές, ενώ θα είναι ανοικτά Σάββατα αλλά εκτάκτως και όλες τις Κυριακές 11.00 π.μ. έως 18.00 μ.μ.
Εκδόσεις – Βιβλιοπωλείο Πολύχρωμος Πλανήτης, Κοδριγκτώνος 32, 11251, Αθήνα, τηλ. 2108826600
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας