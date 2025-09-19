Κλείνει ο Πολύχρωμος Πλανήτης

Ένα ακόμη βιβλιοπωλείο - εκδοτικός οίκος βάζει λουκέτο στο κέντρο της Αθήνας, μία ακόμη πληγή στην αγορά του βιβλίου που αιμορραγεί και αδυνατεί να ανταπεξέλθει στο πολύχρονο βάρος της ακρίβειας.

«Ο Πολύχρωμος Πλανήτης, δεν είναι δυνατόν να συνεχίσει να υπάρχει και δυστυχώς πρέπει να κλείσει οριστικά έως τις 20 Οκτωβρίου», έγραψε στο facebook ο Θάνος Βέσσης που συντηρούσε τον εκδοτικό οίκο τα τελευταία χρόνια. Ο Πολύχρωμος Πλανήτης υπήρξε ο πρώτος ΛΟΑΤΚΙ+ εκδοτικός οίκος και βιβλιοπωλείο στην Ελλάδα. «Θα ήθελα να καλέσω όσες και όσες το επιθυμούν, αυτόν τον μήνα που θα απομείνει, να βοηθήσουν ώστε να εκποιηθούν τα βιβλία του βιβλιοπωλείου και των εκδόσεων», γράφει ο ίδιος. «Θα είναι πραγματικά κρίμα να δοθούν για ανακύκλωση – τα βιβλία είναι για να διαβάζονται και παράλληλα να κάνω κι εγώ ένα νέο ξεκίνημα», συμπληρώνει.

Έτσι, από σήμερα και έως τις 20 Οκτωβρίου, όλα τα βιβλία θα δίνονται με πολύ μεγάλη έκπτωση που θα ξεκινά από 60% και θα φτάνει έως και 80%+.

Από σήμερα το ωράριο του Πολύχρωμου Πλανήτη διαμορφώνεται ως εξής: 11.00 π.μ. με 19.00 μ.μ καθημερινές, ενώ θα είναι ανοικτά Σάββατα αλλά εκτάκτως και όλες τις Κυριακές 11.00 π.μ. έως 18.00 μ.μ.

Εκδόσεις – Βιβλιοπωλείο Πολύχρωμος Πλανήτης, Κοδριγκτώνος 32, 11251, Αθήνα, τηλ. 2108826600