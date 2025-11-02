«Ραβασάκι» ΥΠΠΟ σε υπαλλήλους να μην... παρεκκλίνουν στα δικά τους social media

Πρωτοφανής καταγγελία εργαζομένων στο υπουργείο Πολιτισμού για οδηγία σχετικά με την κυβερνοασφάλεια που υπογράφει ο γενικός γραμματέας του ΥΠΠΟ και στην οποία αναφέρονται... νουθεσίες προς του υπαλλήλους να προσέχουν τη συμπεριφορά τους στα προσωπικά τους μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως αναφέρει η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση στο κείμενο αναφέρεται ότι «το Υπουργείο Πολιτισμού παρέχει κατευθύνσεις στους υπαλλήλους αναφορικά με την αποδεκτή συμπεριφορά τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», ενώ σε άλλο σημείο τονίζεται ότι η διαδικτυακή των υπαλλήλων... παρακολουθεί συστηματικά.

«Η διαδικτυακή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρακολουθείται συστηματικά, ώστε να εντοπίζεται και να αντιμετωπίζεται εγκαίρως δημοσιευμένο υλικό που θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο Υπουργείο Πολιτισμού» αναφέρεται στο κείμενο και προστίθεται «οι υπάλληλοι οφείλουν να συμμορφώνονται με τις πολιτικές του Υπουργείου Πολιτισμού κατά τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην ιδιωτική τους ζωή, καθώς δύναται να θεωρηθεί ότι –έστω και ατύπως– εκπροσωπούν δημοσίως το Υπουργείο Πολιτισμού. Οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι ιδιωτικές δραστηριότητές τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν αντιτίθενται στις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με το Υπουργείο και διαχωρίζουν σαφώς την ιδιωτική παρουσία τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από την επίσημη εκπροσώπηση του Οργανισμού».

Η ανακοίνωση από την Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση

Υπάρχουν πολλοί μιμητές του Ερντογάν στο Υπουργείο Πολιτισμού;

Στο Υπουργείο Πολιτισμού που:

είναι ακόμη στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ 1 και οι υπάλληλοι τρώμε ώρες κοιτάζοντας την κλεψύδρα στην οθόνη του υπολογιστή για να κάνουμε μια απλή διεκπεραίωση εγγράφου στο ψηφιακό πρωτόκολλο!

που παίρνουμε τους προσωπικούς φορητούς υπολογιστές μας στη δουλειά για να κάνουμε hotspot από το κινητό μας και να εργαστούμε με ένα ίντερνετ της προκοπής για να βγάλουμε τις αναθέσεις μας,

οι υπολογιστές μας είναι αρχαίοι για να ταιριάζουν με τα αρχαία μας, αλλά οι απαιτήσεις είναι για εξοπλισμό του 2060 – και αν σου χαλάσει το ποντίκι περιμένεις μέρες για καινούργιο… ή πας και αγοράζεις,

δεν έχει καν antivirus αγορασμένο από το ΥΠΠΟ και οι υπάλληλοι χρησιμοποιούν τα δωρεάν που κυκλοφορούν – όπως και άλλα «σπασμένα» προγράμματα,

οι περισσότερες περιφερειακές υπηρεσίες δουλεύουν χωρίς server και δίσκους δικτύου και οι υπάλληλοι κάνουμε back-up τα αρχεία σε προσωπικούς σκληρούς δίσκους. Για UPS ή αδιάλειπτη παροχή ενέργειας ούτε λόγος – αν πέσει το ρεύμα χάνουμε τη δουλειά μας ή μένουμε άπραγοι,

το 2023 κατέρρευσαν όλα τα πληροφοριακά συστήματα και portal του ΥΠΠΟ μετά από κυβερνοεπίθεση, για την οποία δεν βγήκε καν ανακοίνωση προς τους πολίτες, για να μη φανεί πόσο χάλια τα έχει κάνει η «αποτελεσματική» πολιτική ηγεσία,

μετά το ρεζιλίκι αυτό, αφού μείναμε χωρίς email και πρωτόκολλο για μέρες, χάθηκε πλήθος δεδομένων και κινδυνεύσαμε μέχρι και να μείνουμε απλήρωτοι, η πολιτική ηγεσία τα έδωσε όλα στη Microsoft (υπηρεσιακά mail, cloud κλπ.), χωρίς να γνωρίζει κανείς τους όρους της σύμβασης,

που ειδικοί πληροφορικής υπάρχουν μόνο στην Κεντρική Υπηρεσία, ενώ οι περιφερειακές υπηρεσίες σε όλη τη χώρα επαφίενται στις γνώσεις υπαλλήλων άλλων ειδικοτήτων, και στη βοήθεια συγγενών, γνωστών και φίλων.

Σε αυτό το Υπουργείο, ο Υπηρεσιακός Γραμματέας εξέδωσε Απόφαση με την οποία «εγκρίνει» την «Πολιτική Ασφάλειας» του Υπουργείου Πολιτισμού. Το εγχειρίδιο αφορά μόνο την «κυβερνοασφάλεια» – την ασφάλεια της εργασίας των υπαλλήλων στα μπουντρούμια της Μπουμπουλίνας, με τους φοριαμούς να κλείνουν τους διαδρόμους, δεν την έχει σκεφτεί ο Υπηρεσιακός Γραμματέας. Η κυβερνοασφάλεια τον μάρανε!

Μέσα στα πολλά και ωραία –θεωρητικά πάντα, γιατί επί του πρακτέου ό,τι κάνουμε οι υπάλληλοι μόνοι μας– που όντως αφορούν την κυβερνοασφάλεια, υπάρχει και ειδική παράγραφος που δεν έχει καμία σχέση με την κυβερνοασφάλεια, είναι αποκλειστικής επινόησης του ΥΠΠΟ και αφορά τα ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ των υπαλλήλων (παρ. 2.14). Εκεί λοιπόν αναγράφονται τα εξής ωραία:

«Το Υπουργείο Πολιτισμού παρέχει κατευθύνσεις στους υπαλλήλους αναφορικά με την αποδεκτή συμπεριφορά τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης». Αλήθεια; Μήπως υπάρχει και αποδεκτό μήκος φούστας; Να μας το πουν οι νέοι Πάγκαλοι…

«Η διαδικτυακή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρακολουθείται συστηματικά, ώστε να εντοπίζεται και να αντιμετωπίζεται εγκαίρως δημοσιευμένο υλικό που θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο Υπουργείο Πολιτισμού». Όλος ο κόσμος του πολιτισμού το γνωρίζει ότι η πολιτική ηγεσία έχει επιφορτίσει υπαλλήλους από τα γραφεία της καθώς και «δημοσιογράφους» (παλιά τους λέγανε χαφιέδες) με την παρακολούθηση των λογαριασμών μας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ότι κάνουν παρατηρήσεις σε ανθρώπους με βάση το «πού έκαναν like» (ωχριά η Ασφάλεια επί Χούντας μπροστά τους!), αλλά ότι θα το παραδέχονταν έτσι από μόνοι τους, η αλήθεια είναι ότι δεν το περιμέναμε. Εκτός των άλλων, αυτό είναι κανονικό ποινικό αδίκημα, παραβίαση ιδιωτικότητας και επεξεργασία δεδομένων χωρίς την άδεια του χρήστη!

Και το κορυφαίο: «Οι υπάλληλοι οφείλουν να συμμορφώνονται με τις πολιτικές του Υπουργείου Πολιτισμού κατά τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην ιδιωτική τους ζωή, καθώς δύναται να θεωρηθεί ότι –έστω και ατύπως– εκπροσωπούν δημοσίως το Υπουργείο Πολιτισμού. Οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι ιδιωτικές δραστηριότητές τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν αντιτίθενται στις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με το Υπουργείο και διαχωρίζουν σαφώς την ιδιωτική παρουσία τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από την επίσημη εκπροσώπηση του Οργανισμού».

Καταρχάς να ενημερώσουμε τον συντάκτη του εγγράφου ότι δεν έχουμε «συνεργασία με το Υπουργείο», έχουμε υπαλληλική σχέση με το Υπουργείο – και μάλιστα πιο μακροχρόνια από αυτήν της όποιας πολιτικής ηγεσίας. Η υπαλληλική σχέση διέπεται από συγκεκριμένους νόμους και διατάξεις, που δεν «αλλάζουν» κατά το δοκούν με αποφάσεις του Υπηρεσιακού Γραμματέα. Αν δεν τους γνωρίζει, να του φρεσκάρουμε τη μνήμη:

Το Σύνταγμα, στο άρθρο 14, κατοχυρώνει την ελευθερία έκφρασης ως ατομικό δικαίωμα σε όλους τους πολίτες. Έκπληξη: η άσκηση κριτικής στην πολιτική ηγεσία οποιουδήποτε Υπουργείου και στις πράξεις της είναι δημοκρατικό δικαίωμα κάθε πολίτη αυτής της χώρας. Το ίδιο είναι και η ελευθερία του συνδικαλισμού, η ελευθερία να εκφράζουμε τις πολιτικές ή άλλες πεποιθήσεις μας και να έχουμε πολιτική, συνδικαλιστική και κοινωνική δράση.

Ο Υπαλληλικός Κώδικας (άρθρα 45 και 46) επίσης υπενθυμίζει ότι οι υπάλληλοι έχουν ελευθερία έκφρασης, συνδικαλισμού και απεργίας. Γράφει μάλιστα ότι: «Δεν επιτρέπονται διακρίσεις των υπαλλήλων λόγω των πεποιθήσεων ή των απόψεων τους ή της κριτικής των πράξεων της προϊσταμένης αρχής», αλλά και «σε καμιά περίπτωση δεν συνιστά ανάρμοστη συμπεριφορά ή αναξιοπρεπή ή ανάξια για υπάλληλο διαγωγή […] η άσκηση συνδικαλιστικής, πολιτικής ή κοινωνικής δράσης» (άρθρο 107).

Η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) έχει κρίνει επανειλημμένα ότι η δραστηριότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προστατεύεται από το άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), που κατοχυρώνει την ελευθερία της έκφρασης. Το ΕΔΔΑ, βέβαια, κλήθηκε να γνωμοδοτήσει για υπαλλήλους που απολύθηκαν για likes ή posts στην… Τουρκία του Ερντογάν και στην Ουγγαρία του Όρμπαν! Αλήθεια, αυτές τις χώρες θέλει να μιμηθεί η ηγεσία του ΥΠΠΟ;

Η δική μας ελευθερία έκφρασης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λοιπόν, έχει έννομη –και έλλογη– βάση σε μια δημοκρατία. Αυτά που νομίζει ότι «θεσμοθετεί» ο Υπηρεσιακός Γραμματέας με την απόφασή του, τι βάση έχουν; Καμία!

Διερευνήσαμε όλες τις «πολιτικές κυβερνοασφάλειας», τόσο στις οδηγίες της ΕΕ όσο και στους ελληνικούς νόμους που έχουν ψηφιστεί σε εναρμόνιση με αυτές, και δεν υπάρχει ΚΑΜΙΑ αναφορά, πουθενά, στα ατομικά προφίλ υπαλλήλων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης! Αντιθέτως, από την Κομισιόν (δείτε εδώ) μέχρι το ΓΕΕΘΑ (δείτε εδώ) γνωρίζουν ότι επιτρέπεται η έκφραση γνώμης των υπαλλήλων τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης! Και βέβαια το Εγχειρίδιο Κυβερνοασφάλειας, που έχει εκδώσει η αρμόδια Αρχή, ΔΕΝ αναφέρει τίποτα για τους προσωπικούς λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί δεν είναι θέμα που έχει οποιαδήποτε σχέση με την κυβερνοασφάλεια!

Να μας φοβίσει, δεν πρόκειται!

Να σταματήσουμε να κάνουμε κριτική και να λέμε ελεύθερα την άποψή μας, ούτε να το σκέφτεται!

Αναμένουμε από τα σωματεία να πάρουν θέση και από τον Υπηρεσιακό Γραμματέα να απαλείψει αυτές τις άσχετες με την κυβερνοασφάλεια, αντιδημοκρατικές αναφορές από το τεύχος της Πολιτικής Ασφάλειας που ενέκρινε!

Αναμένουμε επίσης να βρει τρόπο να εκσυγχρονιστούν τα πληροφοριακά συστήματα στις Υπηρεσίες και να δοθούν τα μέσα και το προσωπικό που χρειαζόμαστε για να αντεπεξέλθουμε, αντί να προσπαθεί να ρίξει τις ευθύνες (και) για την κυβερνοασφάλεια σε κάθε υπάλληλο του ΥΠΠΟ!