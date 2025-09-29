Πώς η Δέσποινα Κουτσούμπα διέσυρε τα κακόμοιρα τα Ellinika Hoaxes

Τι να κάνουν τα Ellinika Hoaxes, έσπευσαν σε χρόνο dt και μέσα στο Σαββατοκύριακο (ούτε να ξεκουραστούν δεν μπορούν οι άνθρωποι) να βγάλουν fake ένα κολάζ με φωτογραφίες του ζεύγους Τραμπ, με διάφορους ηγέτες διαφόρων χωρών ανά την υφήλιο, σε δείπνο που παρέθεσε ο Λευκός Οίκος.

Το κολάζ θα το είδατε αφού έπαιξε σε όλα τα social media, ασχέτως αν τώρα το κατέβασαν (το βλέπετε και στη φωτό μας, εδώ). Το έχει φτιάξει ο Σπύρος Καναλιώτης από πραγματικές και όχι ψεύτικες φωτογραφίες.

Δείχνει έναν Τραμπ σαν κέρινο ομοίωμα και τους διάφορους αρχηγούς κρατών δίπλα του, να φωτογραφίζονται μαζί του. Είδαμε καμιά 20αριά τέτοιες φωτογραφίες με τον Τραμπ ίδιον σε όλες! Ίδιον και στην ίδια στάση. Με τον αντίχειρα σηκωμένο και χαμογελώντας. Περίεργο, ε; Σίγουρα.

Μία εξήγηση έδωσε ο Άρης Χατζηστεφάνου: «Η ίδια ιστορία από το 2019. Ο Τραμπ κάθεται ακίνητος σαν τον Αι Βασίλη και περνάνε τριτοκοσμικοί ηγέτες για φωτογραφία. Τα ελληνικά ΜΜΕ το ονομάζουν συνάντηση με τον πρόεδρο».

Αυτές λοιπόν οι πανομοιότυπες φωτογραφίας (που στη μία ήταν και ο πρωθυπουργός μας εννοείται) έγιναν αντικείμενο χλευασμού στα social media. Περάσαμε ένα Σαββατοκύριακο γελώντας. Μιλάμε για πανηγύρι. Οι περισσότεροι έκαναν πλάκα, αλλά υπήρχαν και κάποιοι που μιλούσαν σοβαρά.

Έγραψε για παράδειγμα η Δέσποινα Κουτσούμπα: «Όπως βλέπετε, πολλοί ξένοι ηγέτες έχουν αναμνηστική με Τραμπ και Μελάνια στην ίδια ακριβώς στάση και θέση. Προφανώς φωτογραφήθηκαν μόνοι τους και μετά τους έδωσαν φωτογραφία με ένα ζεύγος Τραμπ δίπλα! Τα μίντια της ΝΔ μας πουλάνε φώτοσοπ φωτογραφία ως "συνάντηση Μητσοτάκη με Τραμπ"!».

Και ο Κώστας Κωστάκος: «Είναι τόσο δύσκολο να πληροφορηθούμε υπεύθυνα και επίσημα αν το ζεύγος Μητσοτάκη φωτογραφήθηκε στα αλήθεια με το αληθινό ζεύγος Τραμπ δίπλα του; Γιατί αν κάτι τέτοιο δε συνέβη και στήθηκαν μόνοι τους να φωτογραφηθούν, ας τους κρεμάσουμε κουδούνες και ας ζητήσουμε να φύγουν όχι με ελικόπτερο, αλλά ως αρκούδες που χορεύουν ενώ τους βαράει το ντέφι ο Τραμπ».

Όλα αυτά ξεκίνησαν περίπου το Σάββατο το μεσημέρι και μέχρι την Κυριακή το πρωί είχε φουντώσει το κάζο. Οπότε έπιασαν δουλειά τα Ellinika Hoaxes. Και έβγαλαν συμπέρασμα ότι το κολάζ είναι fake news (που δεν είναι φυσικά!) αφού κάθισαν προσεκτικά και εξέτασαν το παντελόνι του Τραμπ και τις τσακίσεις που έκανε αυτό: «Εξετάζοντας τις εικόνες που επικαλούνται, εντοπίζονται μικρές αλλά σημαντικές διαφορές στη στάση του σώματος και σε λεπτομέρειες όπως τα χέρια, τα μαλλιά, και τα ρούχα του ζεύγους αλλά και στη θέση τους ως προς την κουρτίνα στο παρασκήνιο και τη σημαία του Προέδρου των ΗΠΑ, στα δεξιά των φωτογραφιών». Ναι, μπράβο στα Ellinika Hoaxes που εντόπισαν «εμφανείς διαφορές στο τσάκισμα του παντελονιού του Ντόναλντ Τραμπ, στη γενικότερη στάση σώματος της Μελάνια Τραμπ και στα χέρια της Μελάνια Τραμπ».

Κάπως έτσι, ο Δημήτρης Αλικάκος των Ellinika Hoaxes επιτέθηκε σε όλο το διαδίκτυο και, φυσικά, στην Δέσποινα Κουτσούμπα. Για την προτροπή της «να πάμε κάτω από όλες τις ειδήσεις που λένε "συνάντηση Τραμπ με Μητσοτάκη" και να κοτσάρουμε αυτό»! Διότι, πέραν των φωτογραφιών στη σειρά, είχαμε και τα δημοσιεύματα στα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ ότι είχαμε «συνάντηση Τραμπ με Μητσοτάκη». Φοβερή συνάντηση, τι να σας πω...

«Χτύπησε» την Κουτσούμπα ο Αλικάκος; Κακώς. Πήρε από τη Δέσποινα την απάντηση που του άρμοζε. Γιατί το κέρατο που λέγεται Κουτσούμπα και τόσο το αγαπάμε, κάθισε και το έψαξε το θέμα. Και βρήκε και δημοσιεύματα στο εξωτερικό που κράζουν τις πανομοιότυπες φωτογραφίες του Τραμπ. Και γράφουν για ηγέτες τριτοκοσμικών χωρών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, που μάλλον στήθηκαν στην ουρά για μία φωτογραφία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Ακόμα πιο ντροπιαστικό δηλαδή. Λένε για «παγκόσμια κοροϊδία» και έχουν δίκιο τα ξένα ΜΜΕ.

Γράφει, λοιπόν, η Δέσποινα; «Τι πιστεύω ότι συνέβη; Ο Τραμπ έβγαλε φωτογραφίες κανονικές με αυτούς που επέλεξε και στους άλλους είπε φωτογραφηθείτε μόνοι σας και θα σας δώσουμε αναμνηστική φωτο με το ζεύγος Τραμπ (φώτοσοπ, φωτομπουθ). Δεν τους είπε όμως ότι είναι πανομοιότυπες! Θα μπορούσαν και να μην είναι, θα μπορούσαν να βγάλουν 20 φωτογραφίες με διαφορετικές στάσεις, αν δεν ήθελαν να κάθονται εκεί με τις ώρες, καθώς μόνο οι ηγέτες είναι πάνω από 100 και ο Τραμπ έχει και θέμα με τα πόδια του. Ποιοι τις πήραν αυτές τις φωτογραφίες; Οι απελπισμένοι! Αυτοί που ήθελαν οπωσδήποτε να παρουσιάσουν στην χώρα τους μια "συνάντηση με τον Τραμπ" για να πουλήσουν στο ακροατήριό τους. Ο Ερντογάν δεν χρειαζόταν τέτοια φωτογραφία, αφού έκανε κανονική συνάντηση με τον Τραμπ. Ο Βούλγαρος πρωθυπουργός ανέβασε την φωτογραφία στο προφίλ του και έγραψε και ποια θέματα συζητήθηκαν στην "συνάντηση" με τον Τραμπ. Ο Πρωθυπουργός του Κοσόβου είπε ότι συζήτησαν για την σταθερότητα των Βαλκανίων. Ο δικός μας πρωθυπουργός ήταν μεν στους απελπισμένους, αλλά φέρθηκε λίγο πιο έξυπνα. Για να μην ξεφτιλιστεί, δεν την ανέβασε το προσωπικό του προφίλ, αλλά την "διέρρευσαν" στο Πρώτο Θέμα κι από κει πήρε μπάλα η ΕΡΤ και όλα τα μίντια να μας πουν για "συνάντηση Μητσοτάκη με Τραμπ", να μας πουν "καλεσμένος ο Μητσοτάκης στη δεξίωση του Τραμπ" (ήταν δεξίωση για τα 80 χρόνια ΟΗΕ και ήταν καλεσμένοι όλοι οι ηγέτες όλων των χωρών του ΟΗΕ), ενώ η ΕΡΤ συνέδεσε και την ομιλία του Μητσοτάκη με την δεξίωση, ότι και καλά έγινε αμέσως μετά. Που βεβαίως αυτά είναι fake news, στο βαθμό που αφήνουν να εννοηθεί ότι ο Τραμπ συνάντησε τον Μητσοτάκη ή κάλεσε ειδικά αυτόν σε κάποια δεξίωση, κάτι που δεν ισχύει. Αλλά δεν ασχολήθηκαν με αυτό τα ελληνικά HOAXES, ασχολήθηκαν με όσους το επισημάναμε!».

Σήμερα η «Δημοκρατία» κυκλοφόρησε με πρωτοσέλιδο το συγκεκριμένο θέμα και αναρωτιέται, όπως όλοι μας, αν είναι «fake news οι φωτογραφίες του Κυριάκου με τον Τραμπ». Αλλά το Μέγαρο Μαξίμου δεν απαντάει. Διότι, ό,τι και να απαντήσει θα είναι χαμένο. Είτε είναι fake η φωτό, είτε είναι πραγματική, που σημαίνει ότι ο πρωθυπουργός μας στήθηκε στην ουρά για τη φωτογραφία.

Αυτό το ταξίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη πρέπει να είναι, πιθανότατα, το μεγαλύτερο διπλωματικό φιάσκο των τελευταίων ετών. Ούτε για μία φωτογραφία δεν δείχνουν πλέον ικανοί.

«Όταν παίρνω φόρα, φόρα κατηφόρα, κι ο Θεός ο ίδιος δε με σταματά» που λέει και το τραγούδι.