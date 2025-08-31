Skertsos theraphy

Τι παντεσπάνι, τι ηλιοβασίλεμα. Τι βασιλιάς Ηλιος, τι ηλιοκράτορας Σκέρτσος. Τι μοιραίος, τι χυδαίος. Τι Λοζάνη, τι Κοζάνη. Τι μου είπες, τι σου είπα. Τι 8ωρο, τι 13ωρο. Τι ’πε αυτός και τι ’πε αυτή, που ’χε κατσαρό μαλλί, έκανε ισιωτική, Φεράρι πήρε ακριβή, ΟΠΕΚΕπιάστηκε κι αυτή, για να βγει ο άλλος και να πει, στη ΔΕΘ που πάλι θε να βγει, ο έτσι που άφησε να μπει, κάθε σκανδάλου η οσμή, κι εκεί θα δώσει το «μαλλί», να κάνει μόκο το παιδί, και ποιος στ’ αλήθεια θα νοιαστεί, ραγιάς εγώ, ραγιάς κι εσύ. Κοινώς, τι είχαμε τι χάσαμε...

Τα ’παμε: η ιστορία δεν προχωρά γραμμικά· κάνει κύκλους και μάλιστα σπειρωτούς. Απλώς τώρα είμαστε εκεί που κλείνει η σπείρα και κάπως σφίγγει η μέγγενη και όσο και να ζπρώξεις, χώρο να αναπνεύσεις, δεν. Κάτι η ακρίβεια (που δεν είναι ακρίβεια, αλλά απόδειξη ενός ανώτερου βιοτικού επιπέδου που κανείς μας δεν έχει δει μεν, αλλά ο Σκέρτσος ξέρει ότι υπάρχει δε, γιατί δεν έχει δει κανένα άλλο παρά μόνο αυτό), κάτι τα καύσιμα που είναι απλησίαστα (αλλά όπως έχει παραδεχτεί το άλλο ξεφτέρι, ο Σκυλακάκης, δεν μειώνουν τον φόρο στη βενζίνη «γιατί θα ευνοηθούν οι πιο πλούσιοι, που έχουν αυτοκίνητο» – τι καλοί!), κάτι τα διόδια που είναι πιο πολλά κι απ’ τα κυβικά του αυτοκινήτου που σίγουρα δεν έχεις, παρεκτός αν είσαι πολύ πλούσιος (δεν προλαβαίνεις να βάλεις τρίτη, κι έχεις φτάσει στο επόμενο 3,40€ των διοδίων), κάτι τα ακτοπλοϊκά που είναι πιο ακριβά κι απ’ την προίκα που δώσαμε στην πριγκιποπούλα μας, το κορίτσι μας, το Σοφάκι μας, για να γίνει νυφούλα, κάτι τα ενοίκια που τα βλέπεις και κάνεις απευθείας βουτιά στα βαθιά... σκοτάδια, για ποιες «διακοπές» μιλάμε; Ξέρετε τι είναι να ζεις στην Ελλάδα το 2025; Επειδή δεν έχεις ιδέα, εγώ θα σ’ το πω κύριε αυτέ μου-δεύτερε εαυτέ μου: Είναι σαν να παίζεις στο Survivor, μόνο που το έπαθλο είναι να πληρώσεις τον ΕΝΦΙΑ στην ώρα σου.

Επειδή, όμως, η κακία θα μου μείνει, λέω να προσπαθήσω να τον καταλάβω τον Ακη, του Σκέρτσου τον γιο που, όσο να το πεις, έχει μοχθήσει στη ζωή του: από διευθυντής του γραφείου του υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα, έγινε διευθυντής του γραφείου του υπηρεσιακού πρωθυπουργού Παναγιώτη Πικραμμένου, γενικός διευθυντής του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, ταμίας του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Κυρ. Μητσοτάκη, αρμόδιος για τον συντονισμό του Κυβερνητικού Εργου και μετά από όλες αυτές τις πολύ, πάρα πολύ, αβάσταχτα πολύ κουραστικές δουλειές, έγινε υπουργός Επικρατείας. Αυτός ο κουρασμένος εργάτης του μόχθου κότσαρε ηλιοβασιλέματα στα σόσιαλ και μας είπε: «Ενα ηλιοβασίλεμα σαν αυτό αρκεί για να σε ταξιδέψει και να πάρει από πάνω σου όλη την κούραση του χειμώνα. Σε όσους δεν κατάφεραν φέτος να κάνουν διακοπές, μία ευχή να κρατήσουν σε ένα συρτάρι του μυαλού τους εικόνες σαν αυτή, μέχρι το επόμενο καλοκαίρι».

Ολα αυτά, απευθυνόμενος στους πολίτες μιας χώρας όπου το ενοίκιο θέλει δάνειο, το ρεύμα τάμα και το σουβλάκι χρηματοδότηση από το ΔΝΤ. Ολα αυτά σε μια χώρα που άλλοι κοιτάνε ηλιοβασιλέματα και άλλοι δύουν από μοναχοί τους. Ολα αυτά, στην ίδια χώρα που κάποιοι κάνουν διακοπές σε θάλασσες κι ακρογιάλια· και για άλλους διακοπές κάνουν μόνο τα κλιματιστικά, τα εργασιακά δικαιώματα και κάτι μηχανήματα που αργοπεθαίνουν στο ΕΣΥ.

Δεν έχετε ψωμί; Να φάτε παντεσπάνι! Δεν έχετε λεφτά για διακοπές; Οου, how pity. Να βλέπετε ηλιοβασιλέματα στα σόσιαλ του υπουργού σας! Κι επειδή άργησα μεν, την έπιασα τη λογική του δε, θα βοηθήσω Σκέρτσο: Δεν έχεις βενζίνη; Περπάτα, κάνει καλό στην υγεία! Δεν έχεις ρεύμα; Αναψε κεράκι, φτιάξε ατμόσφαιρα! Δεν έχεις σπίτι; Τι όμορφα που κοιμάσαι κάτω από τον έναστρο ελληνικό ουρανό!

Και κάπως έτσι, από το «success story» της κυβέρνησης περάσαμε στο «sunset story» με φόντο την Καλντέρα (και κάτι χιλιάδες νεκρούς από κόβιντ μετά) και, εν τέλει, στο «Skertsos theraphy».

Ελληνική πατέντα – κατοχυρωμένο αυτό τώρα.