Η δήλωση Δρυμιώτη ότι «πλέον, το να είσαι αριστερός έχει καταλήξει να μην είσαι Ελληνας», μπορεί να είναι άκρως εξοργιστική αυτή καθαυτή, αλλά είναι ακόμα χειρότερη αν ληφθεί υπόψη ότι εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αντιλήψεων της ίδιας κατεύθυνσης που προωθούνται από τη μητσοτακική Ν.Δ. και κατακλύζουν την κοινωνία.

«Ομάδα Αλήθειας», δημοσιογράφοι και φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ, κυβερνητικά στελέχη, πολιτευτές και βουλευτές αναπαράγουν διαρκώς έναν διχαστικό πολιτικό λόγο ακραίου αντικομουνισμού με σκοπό τον στιγματισμό κάθε έκφανσης της Αριστεράς, ρεφορμιστικής, επαναστατικής, αναρχικής, εξωκοινοβουλευτικής και κοινοβουλευτικής. Για όλα τα κακά του κόσμου φταίει ο κομμουνισμός και οι αριστερές ιδεολογίες. Ολα τα κακά της χώρας –και αυτά που πέρασαν και αυτά που έρχονται– είναι αριστερής προέλευσης.

Το ιδεολόγημα αυτό, που πολύ λίγο απέχει από τον φασισμό, έχει αποκτήσει πλέον μια ημικρατική υπόσταση. Δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε κι ούτε να το υποτιμήσουμε. Αντιθέτως χρειάζεται κάθε φορά που εκδηλώνεται να απαντιέται εμπράκτως, τεκμηριωμένα και ολοκληρωμένα. Οπως συνέβη και στο παρελθόν, όπου στην πράξη ηττήθηκε ο εμφυλιακός, μετεμφυλιακός και χουντικός αντικομουνισμός.

Σήμερα κάτι τέτοιο είναι επιβεβλημένο, καθώς η Αριστερά στο σύνολό της άφησε πολύ χώρο για να ανθίσουν αυτά τα χουντοδεξιά λουλούδια, τα οποία έχουν τις ρίζες τους πολύ βαθιά στο παρελθόν. Η σιωπή, η αδιαφορία, η λογική αριστερών κομμάτων ότι «δεν τα λένε για μας, τα λένε για τον ΣΥΡΙΖΑ ή το ΚΚΕ ή κάποιον τρίτο και δεν μας αφορά» δεν είναι μόνο επικίνδυνη αλλά και συνένοχη.

Βοηθάει να εξαπλώνεται ο μιθριδατισμός στην κοινωνία, η συνήθεια στο αντικομμουνιστικό δηλητήριο, η αποδοχή των συγκεκριμένων απόψεων και η συντηρητικοποίηση των πολιτών ακόμα και σε ακραίες εκδοχές. Ας το προσέξουμε πριν να είναι αργά.