Μην τον στριμώξεις!

Συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ 100,3 και στον δημοσιογράφο Aρη Πορτοσάλτε θα παραχωρήσει στις 8 το πρωί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Λογικό, μετά την αντιδημοκρατική τροπολογία για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη να πάει στην εκπομπή του πρώτου που μίλησε για «τσαντιροκατάσταση».

Εξάλλου, και ο ίδιος ο πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής χθες υιοθέτησε αυτή τη ρητορική για τσαντίρια, παραβλέποντας εκτός των άλλων τον ρατσισμό της δήλωσης.