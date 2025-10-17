Περί μνημείου

«Δεν θα επιτρέπεται από το σημείο της ψήφισης τροπολογίας και μετά κανένας να αλλοιώνει αυτό το ιερό σημείο. Δεν θα επιτρέπεται από την ψήφιση της τροπολογίας και μετά καμία νέα αναγραφή ονομάτων, κανένα σπρέι, κανένα πανό», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ξεκαθαρίζοντας τις προθέσεις της κυβέρνησης για το Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη.

Ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν σκοπεύουν να σβήσουν τα ονόματα των 57 νεκρών των Τεμπών.

«Αυτά που υπάρχουν δεν θα πάμε να τα σβήσουμε την επόμενη στιγμή. Θα μείνουν όσο μείνουν με τον χρόνο» είπε, τονίζοντας πως «δεν θέλουμε να κάνουμε κάποια “επιθετική” ενέργεια».

Λογικά θα περιμένουν τη βροχή...